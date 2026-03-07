Indija dopustila pristajanje iranskog ratnog broda u svojoj luci kao humanitarni gest

Indija je nakon potonuća iranske fregate Dena u napadu američke podmornice odobrila pristajanje iranskog broda Lavan u luci Koči (Kochi), navodeći da je riječ o hitnom humanitarnom zahtjevu Teherana zbog tehničkih problema plovila.

Indija je omogućila iranskom ratnom brodu Lavan da pristane u južnoj luci Kochi, nakon što je američka podmornica potopila drugi iranski ratni brod u blizini Šri Lanke.

Ministar vanjskih poslova Indije Subrahmanjam Jaišankar (Subrahmanyam Jaishankar) izjavio je da je odluka donesena kao humanitarna gesta, nakon hitnog zahtjeva Teherana.

Tehnički problemi

Prema navodima izvora iz indijske vlade, brod Lavan uplovio je u luku Kochi u srijedu, istog dana kada je američka podmornica pogodila iransku fregatu Dena u vodama u blizini Šri Lanke. Izvor je naveo da je Teheran uputio hitan zahtjev jer je plovilo imalo tehničke probleme.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je uništavanje iranske mornarice jedan od ciljeva sukoba koji su on i Izrael pokrenuli protiv Islamske Republike prije sedam dana.

Lavan je opisan kao amfibijski desantni brod, a zajedno s još dva broda kretao se prema Indiji radi učešća u pregledu flote. Jaishankar je na godišnjem skupu Raisina Dialogue rekao da su se ti brodovi "na neki način našli na pogrešnoj strani događaja".

- Mislim da smo na to gledali s pozicije humanosti, izvan svih pravnih pitanja - naglasio je šef indijske diplomatije, dodajući:

- Mislim da smo učinili pravu stvar".

Prema dostupnim podacima, najmanje 87 ljudi poginulo je u američkom napadu na fregatu Dena u isključivoj ekonomskoj zoni Šri Lanke, oko 19 nautičkih milja od obale, izvan njenih teritorijalnih voda.

Zaprimljen zahtjev

Izvor je naveo da je Indija primila zahtjev za pristajanje Lavana 28. februara, na dan kada je, prema ovim navodima, započeo rat Irana. Uz napomenu da je zahtjev bio hitan zbog tehničkih problema broda, isti izvor je istakao da brod ima 183 člana posade.

Posada Lavana, u kojoj je 183 mornara, smještena je u mornaričkim objektima u Kochiju. Izvor koji je te informacije dao pod uvjetom anonimnosti zbog povjerljivosti, potvrdio je da je riječ o privremenom rješenju za smještaj ljudi s broda.