Samuel Lids napustio Dubai privatnim avionom tokom napada i izazvao kontroverzu: "Ne razumijem zašto svi to ne rade"

Britanski biznismen Samuel Lids (Leeds) privukao je pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio snimke svog hitnog odlaska iz Dubaija, unajmljujući privatni avion.

Lids je komentarisao kako mu nije jasno zašto drugi nisu postupili na isti način, uprkos napadima koji su u tom periodu pogodili grad.

- Ako ste u Dubaiju i želite otići, jednostavno je: tri sata vožnje do Omana, potom do aerodroma u Muscatu gdje vas čekaju avioni. Za otprilike 100.000 funti možete odletjeti direktno do Hertrova (Heathrowa). Ne razumijem zašto svi to ne rade - napisao je Leeds. Prema današnjem kursu, ta suma iznosi oko 240.000 KM.

Njegov potez izazvao je brojne kritike, posebno jer su mu pratitelji na mrežama zamjerili što nije pomogao drugim ljudima, uključujući majke s djecom, koji su također pokušavali napustiti Dubai. Lids je odgovorio da je ponudio ljudima mjesto u avionu, ali da su ga odbili.