Perzijski zaljev pod prijetnjom: Voda, hrana i energija, cijela regija ranjiva zbog rata s Iranom

Zemlje Perzijskog zaljeva suočavaju se sa značajnim problemima u snabdijevanju energijom, hranom i vodom zbog američko-izraelskog sukoba s Iranom. Iako su njihove naftne i plinske instalacije trenutno glavna meta, strateška ranjivost regije se proteže i na druge sektore, posebno na postrojenja za desalinizaciju vode, koja su ključna za opskrbu stanovništva i industrije.

Preko 400 takvih postrojenja nalazi se duž obale Perzijskog zaljeva. Ona ne služe samo za održavanje industrijskih procesa i zelenih površina, poput golf terena, nego i za opskrbu pitkom vodom. Muhamed Mahmud (Mohammed Mahmoud), stručnjak za Bliski istok pri UN-ovom Institutu za vodu, okoliš i zdravlje, upozorava da bi napad na ove objekte imao katastrofalne posljedice.

Oko 60 posto svjetskog kapaciteta za desalinizaciju

Zemlje poput Saudijske Arabije nekada su imale velike podzemne zalihe slatke vode, no s razvojem ekonomije i urbanizacijom postrojenja za desalinizaciju postala su ključna. Danas Zaljev pokriva oko 60 posto svjetskog kapaciteta za desalinizaciju, pri čemu u UAE-u 42 posto, u Kuvajtu 90 posto, u Omanu 86 posto, a u Saudijskoj Arabiji 70 posto pitke vode dolazi iz ovih postrojenja. Male države poput Katara i Bahreina vrlo su ranjive, jer bi im strateške rezerve mogle potrajati svega nekoliko dana u slučaju napada.

Industrijska i poljoprivredna potrošnja vode u regiji daleko nadmašuje potrošnju za ljudsku upotrebu, ističe Mahmoud. Petrohemijske rafinerije i druga postrojenja zahtijevaju ogromne količine vode, što dodatno povećava ranjivost infrastrukture.

Iako Iran do sada nije napadao desalinizacijske objekte, stručnjaci upozoravaju da bi to bilo tehnički moguće, ali bi eskaliralo sukob. Dosadašnja iranska strategija usmjerena je na energetske i vojne ciljeve, poput američkih radarskih instalacija i diplomatskih objekata, što je potvrdio i napad na najveću bahreinsku rafineriju.

Strateške rezerve

Pored toga, zatvaranje Hormuškog zaljeva i poremećaji u zračnom prometu dodatno ugrožavaju sigurnost hrane u regiji, jer većina zemalja Perzijskog zaljeva uvozi 80–90 posto prehrambenih proizvoda. Zračni prijevoz, kao i luka i transportne rute, ključni su za opskrbu, a njihovo ograničenje povećava cijene i može izazvati paniku u nabavi hrane.

Neke zemlje, poput UAE-a, izgradile su strateške rezerve osnovnih potrepština, dok kompanije poput Al Kalej Sugar (Al Khaleej Sugar) u Dubaiju imaju zalihe sirovina dovoljne za dvije godine proizvodnje. Ipak, rat bi mogao ozbiljno poremetiti logistiku, transport i poslovne modele, čak i ako Iran ne napada konkretno ove objekte.

Kristijan Hederson (Christian Henderson), stručnjak za političku ekonomiju i sigurnost hrane na Bliskom istoku, naglašava da bi poremećaj u opskrbi vodom i hranom mogao imati dugoročne posljedice za stabilnost regije, posebno za male države koje ovise o uvozu i desalinizaciji.