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ŠOKANTNA OBJAVA

Tramp zaprijetio Iranu: Danas ćete biti teško pogođeni

Iran, koji je bukvalno potučen, izvinuo se i predao svojim susjedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih, napisao je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

7.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, gdje je zaprijetio novim, kako je naveo, brutalnim napadima na Iran.

- Iran, koji je bukvalno potučen, izvinuo se i predao svojim susjedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih. Ovo obećanje je dato samo zbog neumoljivog napada SAD i Izraela. Željeli su da preuzmu i vladaju Bliskim istokom. To je prvi put da je Iran ikada izgubio, hiljadama godina, od okolnih zemalja Bliskog istoka. Rekli su: "Hvala predsjedniče Trampe", ja sam rekao: "Nema na čemu!" - napisao je Tramp u objavi.

Trampova objava na Truth-u. Screenshot

On je naveo da Iran više nije "nasilnik Bliskog istoka", već gubitnik.

- I bit će to decenijama dok se ne predaju ili, vjerovatnije, potpuno ne slome! Danas će Iran biti veoma teško pogođen! Pod ozbiljnim razmatranjem za potpuno uništenje i sigurnu smrt, zbog lošeg ponašanja Irana, nalaze se područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - naveo je Tramp.

# SAD
# DONALD TRUMP
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