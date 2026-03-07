Tramp zaprijetio Iranu: Danas ćete biti teško pogođeni

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, gdje je zaprijetio novim, kako je naveo, brutalnim napadima na Iran.

- Iran, koji je bukvalno potučen, izvinuo se i predao svojim susjedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih. Ovo obećanje je dato samo zbog neumoljivog napada SAD i Izraela. Željeli su da preuzmu i vladaju Bliskim istokom. To je prvi put da je Iran ikada izgubio, hiljadama godina, od okolnih zemalja Bliskog istoka. Rekli su: "Hvala predsjedniče Trampe", ja sam rekao: "Nema na čemu!" - napisao je Tramp u objavi.