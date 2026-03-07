Tramp odbacio izvještaje o ruskoj pomoći Iranu: "Kakvo je to glupo pitanje u ovom trenutku?"

Nakon što je jučer The Washington Post objavio da Rusija navodno pomaže Iranu dijeleći informacije o lokacijama američkih vojnih snaga na Bliskom istoku, stigla je reakcija predsjednika Sjedinjenih Država, Donalda Trampa (Trumpa).

Na pitanje novinara o tim izvještajima, Tramp je odbio komentirati i nazvao ih "glupostima".

- To je nebitno u odnosu na ono što mi ovdje radimo. Iskreno, poštujem vas i cijenim vašu ljubaznost, ali ovo pitanje u ovom trenutku je besmisleno. Fokusiramo se na nešto drugo - rekao je predsjednik tokom događaja posvećenog sportu mladih.

Anonimni dužnosnici upozorili su da američka obavještajna zajednica nije potvrdila da Rusija aktivno usmjerava Iran kako da koristi te informacije, dok se SAD, Izrael i Iran međusobno uzvraćaju napadima u Perzijskom zaljevu.

Ipak, stručnjaci smatraju da ovo pokazuje pokušaj Moskve da se uključi u sukob koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana prije tjedan dana.