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POPRILIČNO NERVOZAN

Tramp odbacio izvještaje o ruskoj pomoći Iranu: "Kakvo je to glupo pitanje u ovom trenutku?"

Fokusiramo se na nešto drugo, rekao je predsjednik tokom događaja posvećenog sportu mladih

Donald Tramp. AP

Z. V.

7.3.2026

Nakon što je jučer The Washington Post objavio da Rusija navodno pomaže Iranu dijeleći informacije o lokacijama američkih vojnih snaga na Bliskom istoku, stigla je reakcija predsjednika Sjedinjenih Država, Donalda Trampa (Trumpa).

Na pitanje novinara o tim izvještajima, Tramp je odbio komentirati i nazvao ih "glupostima". 

- To je nebitno u odnosu na ono što mi ovdje radimo. Iskreno, poštujem vas i cijenim vašu ljubaznost, ali ovo pitanje u ovom trenutku je besmisleno. Fokusiramo se na nešto drugo - rekao je predsjednik tokom događaja posvećenog sportu mladih.

Anonimni dužnosnici upozorili su da američka obavještajna zajednica nije potvrdila da Rusija aktivno usmjerava Iran kako da koristi te informacije, dok se SAD, Izrael i Iran međusobno uzvraćaju napadima u Perzijskom zaljevu.

Ipak, stručnjaci smatraju da ovo pokazuje pokušaj Moskve da se uključi u sukob koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana prije tjedan dana.

Bijela kuća je smanjila važnost izvještaja, a glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je kako "to nema nikakav utjecaj na vojne operacije u Iranu jer ih potpuno razaramo".

Ministar obrane Pit Hegest (Pete Hegseth) rekao je u intervjuu za CBS-ovu emisiju "60 Minutes" da SAD "prate sve" i da te informacije uzimaju u obzir prilikom planiranja vojnih operacija.

- Američki narod može biti siguran da je njihov vrhovni komandant potpuno svjestan situacije i da svaka neprihvatljiva aktivnost, bilo javna ili tajna, dobiva odlučan odgovor - dodaje Hegest. 

# PERZIJSKI ZALJEV
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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