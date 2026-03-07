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NOĆNA OPERACIJA

Žestoki sukobi u dolini Beka: Hezbolah gađao izraelske helikoptere, jedan navodno oštećen

Prema istim izvorima, postoji sumnja da je najmanje jedan helikopter pretrpio ozbiljna oštećenja tokom napada

Izraelci pokušali helikopterski zračni desant u Libanu. Platforma X

Z. V.

7.3.2026

Prema navodima libanskih medija, najmanje četiri helikoptera IDF-a pokušala su tokom noći izvesti zračni desant u dolini Bekaa, ali su naišla na snažan otpor boraca Hezbolaha (Hezbollah).

Kako prenosi televizija Al-Manar, izraelski helikopteri pokušali su sletjeti na uzvišenja istočnog planinskog lanca u Bekai, no operacija nije uspjela zbog intenzivne paljbe koja je otvorena prema letjelicama. 

Prema istim izvorima, postoji sumnja da je najmanje jedan helikopter pretrpio ozbiljna oštećenja tokom napada.

Nakon neuspjelog pokušaja desanta, sukobi su se proširili i na područje mjesta Nabi Shet u okrugu Balbek (Baalbek). Istovremeno, izraelske snage izvele su nove zračne napade na sam grad, kao i na područje Sarijan (Sariayn) u istom okrugu.

Na događaje je reagovala i Lebanese Armed Forces, koja je iznad zone sukoba ispalila osvjetljavajuće granate kako bi osvijetlila područje na kojem su se sukobile izraelske snage i borci Hezbolaha.

Podsjećamo, Hezbolah se aktivno uključio u sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, nakon čega su ponovo intenzivirani zračni udari na ciljeve te organizacije na jugu Libana.

# HEZBOLAH
# HELIKOPTERI
# IZRAEL
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