Žestoki sukobi u dolini Beka: Hezbolah gađao izraelske helikoptere, jedan navodno oštećen

Prema navodima libanskih medija, najmanje četiri helikoptera IDF-a pokušala su tokom noći izvesti zračni desant u dolini Bekaa, ali su naišla na snažan otpor boraca Hezbolaha (Hezbollah).

Kako prenosi televizija Al-Manar, izraelski helikopteri pokušali su sletjeti na uzvišenja istočnog planinskog lanca u Bekai, no operacija nije uspjela zbog intenzivne paljbe koja je otvorena prema letjelicama.

Prema istim izvorima, postoji sumnja da je najmanje jedan helikopter pretrpio ozbiljna oštećenja tokom napada.

Nakon neuspjelog pokušaja desanta, sukobi su se proširili i na područje mjesta Nabi Shet u okrugu Balbek (Baalbek). Istovremeno, izraelske snage izvele su nove zračne napade na sam grad, kao i na područje Sarijan (Sariayn) u istom okrugu.