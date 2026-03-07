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NETAČNA INFORMACIJA

Turska demantovala da je od britanske službe MI6 tražila zaštitu za sirijskog predsjednika

Kao primer takve saradnje navode nedavne uspješne operacije koje su MIT i sirijske vlasti sprovedene protiv terorističke organizacije Daesh

Ahmed Al-Šara. Platforma X

A. O.

7.3.2026

Iz Predsjedničke direkcije za komunikacije Turske 6. marta 2026. godine saopćeno je iz Istanbula da su tvrdnje strane agencije, prema kojima je turska obavještajna služba MIT tražila od britanskog MI6 povećanu zaštitu za sirijskog predsjednika Ahmeda Al-Šare (al-Sharaa), netačne.

U saopćenju Centra za suzbijanje dezinformacija (DMM), koji djeluje pri Predsjedničkoj direkciji, naglašeno je da izvještaj strane novinske agencije ne odražava stvarnu situaciju i da su iznesene tvrdnje potpuno neosnovane.

Turski zvaničnici su istakli da MIT održava aktivnu saradnju sa međunarodnom obavještajnom zajednicom, ali i s sigurnosnim institucijama Sirije u zajedničkoj borbi protiv terorizma. Kao primer takve saradnje navode nedavne uspješne operacije koje su MIT i sirijske vlasti sprovedene protiv terorističke organizacije Daesh.

Međutim, u saopćenju DMM-a posebno se poriče tvrdnja da je MIT tražio bilo kakvu ulogu britanske obavještajne službe MI6 u zaštiti sirijskog predsjednika Ahmeda Al-Šare, kako je to bilo izneseno u spornom izvještaju.

Centar je pozvao javnost da ne obraća pažnju na neutemeljene tvrdnje i obmanjujuće informacije koje se pojavljuju u medijima i nadruštvenim mrežama, te da se oslanja isključivo na zvanične informacije nadležnih institucija.

# SIRIJA
# TURSKA
# AHMED AL-SHARAA
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