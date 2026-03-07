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ŽESTOK UDAR

Video / Izrael bombardovao libanski grad Sur: "Meta su bili položaji Hezbolaha"

Snimci koje su objavili libanski mediji prikazuju trenutke eksplozija i udare projektila na području grada

Izrael bombardovao libanski grad Sur. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Nakon što je izraelska vojska izdala upozorenje na evakuaciju za nekoliko zgrada u obalnom libanonskom gradu Sur, libanski mediji javili su da je u tom području izveden snažan izraelski zračni napad.

Izraelska vojska saopćila je da planira napasti položaje pokreta Hezbolah u tom gradu, zbog čega je stanovništvu ranije naređeno da napusti objekte koji bi mogli biti meta udara.

Snimci koje su objavili libanski mediji prikazuju trenutke eksplozija i udare projektila na području grada.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
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