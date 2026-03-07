Iranski klerici traže hitan izbor novog vrhovnog vođe nakon ubistva Hamneija

Dvojica utjecajnih iranskih klerika pozvala su da se što prije izabere novi vrhovni vođa, smatrajući da bi takva odluka pomogla zemlji da se lakše suoči s novim talasom američkih i izraelskih napada.

Njihovi istupi ukazuju na nelagodu dijela klerikalnog establišmenta zbog toga što državom trenutno upravlja tročlano vijeće, iako je riječ o privremenom rješenju predviđenom ustavom nakon ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), objavili su u subotu iranski državni mediji.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države trebale imati određenu ulogu u izboru novog vrhovnog vođe, što su vlasti u Iranu odbacile.

Veliki ajatolah Naser Makarem Širazi (Naser Makarem Shirazi), čije vjerske odluke imaju široku podršku među vjernicima, poručio je da je brzo imenovanje novog vođe neophodno kako bi se "poboljšala organizacija državnih poslova".

Poziv na osvetu

Prošle sedmice dvojica drugih visokih šijitskih vjerskih autoriteta izdala su fetve, odnosno vjerske dekrete, kojima su pozvali muslimane širom svijeta da osvete ubistvo Hamneija.

Makarem Širazi poručio je da je to vjerska dužnost muslimana "sve dok se zlo tih zločinaca ne iskorijeni iz svijeta".

Veliki ajatolah Hosein Nuri Hamedani (Hossein Nouri Hamedani) također je pozvao članove Skupštine stručnjaka, klerikalnog tijela zaduženog za izbor novog vrhovnog vođe, da ubrzaju proces izbora Hamneijevog nasljednika, prenijeli su državni mediji.

Ustavna procedura u sjeni rata

U skladu s iranskim ustavom, funkciju vrhovnog vođe privremeno je preuzelo tročlano vijeće koje čine predsjednik države, predsjednik pravosuđa i jedan visoki klerik. Oni će obavljati tu dužnost dok Skupština stručnjaka ne donese konačnu odluku o izboru novog vođe.

Ustav propisuje da bi novi vrhovni vođa trebao biti izabran u roku od tri mjeseca. Međutim, zbog ratnog stanja ostaje neizvjesno koliko brzo se 88-člana Skupština stručnjaka može sastati.

Prema dostupnim informacijama, pojedini klerici već su obavili dio konsultacija putem interneta.