Pezeškijan: Ciljali smo američke baze, a ne naše prijatelje i susjede

Iranski predsjednik Masud Pezeškian (Masoud Pezeškian) ponovio je da Teheran "nije napao prijateljske i susjedne zemlje, nego je ciljao američke vojne baze, postrojenja i objekte u regiji".

Ovo je uslijedilo nakon ranije snimljene poruke u kojoj se ispričao susjednim državama Perzijskog zaljeva i rekao da je iransko privremeno vodstvo odobrilo obustavu napada ili raketnih udara na te zemlje, osim ako napad na Iran dolazi iz njihovih teritorija.

Na društvenim mrežama Pezeškian je poručio: "Islamska Republika Iran uvijek je naglašavala očuvanje i nastavak prijateljskih odnosa s vladama u regiji na temelju dobrosusjedskih odnosa i uzajamnog poštovanja nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To ne poništava inherentno pravo Irana da se brani od vojne agresije Sjedinjenih Država i cionističkog režima."

- Stajat ćemo i odupirati se do smrti kako bismo obranili svoju zemlju. Nismo napali naše prijateljske i susjedne zemlje, nego smo ciljali američke vojne baze, postrojenja i objekte u regiji - naglasio je Pezeškian.