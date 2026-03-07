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IRANSKI PREDSJEDNIK

Pezeškijan: Ciljali smo američke baze, a ne naše prijatelje i susjede

Stajat ćemo i odupirati se do smrti kako bismo obranili svoju zemlju, rekao je

Pezeškijan: Ciljali smo američke baze. Anadolija

M. Až.

7.3.2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškian (Masoud Pezeškian) ponovio je da Teheran "nije napao prijateljske i susjedne zemlje, nego je ciljao američke vojne baze, postrojenja i objekte u regiji".

Ovo je uslijedilo nakon ranije snimljene poruke u kojoj se ispričao susjednim državama Perzijskog zaljeva i rekao da je iransko privremeno vodstvo odobrilo obustavu napada ili raketnih udara na te zemlje, osim ako napad na Iran dolazi iz njihovih teritorija.

Na društvenim mrežama Pezeškian je poručio: "Islamska Republika Iran uvijek je naglašavala očuvanje i nastavak prijateljskih odnosa s vladama u regiji na temelju dobrosusjedskih odnosa i uzajamnog poštovanja nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To ne poništava inherentno pravo Irana da se brani od vojne agresije Sjedinjenih Država i cionističkog režima."

- Stajat ćemo i odupirati se do smrti kako bismo obranili svoju zemlju. Nismo napali naše prijateljske i susjedne zemlje, nego smo ciljali američke vojne baze, postrojenja i objekte u regiji - naglasio je Pezeškian.

# IRAN
# SAD
# MASOUD PEZESHKIAN
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