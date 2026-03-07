Tramp: "Bili su jako blizu nuklearnog oružja, oni su ludi i upotrijebili bi ga, učinili smo uslugu svijetu"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Donald Trump) govorio je tokom summita čelnika zemalja Latinske Amerike u Majamiju o američkim vojnim akcijama protiv Irana, ističući da su napadi bili neophodni kako bi se spriječile ozbiljne prijetnje.

- Uništili smo im zračne snage, uništili smo im komunikacije - poručio je Tramp, naglašavajući uticaj akcija na iranske vojne kapacitete.

Govoreći o iranskim liderima, rekao je: "To su loši ljudi, jednostavno loši ljudi."

Povodom događaja od 7. oktobra i aktivnosti Irana nakon tog datuma, Tramp je izjavio: "Kad pogledate 7. oktobra i sve nakon 7. oktobra, kad pogledate sva ubojstva koja su počinili tokom 47 godina, ovo je moralo biti učinjeno."

Tramp je dodao da je Iran bio veoma blizu razvoja nuklearnog oružja: "Bili su jako blizu nuklearnog oružja. Da nije bilo američkih napada na njihova nuklearna postrojenja tokom 12-dnevnog rata prošlog juna, dosegnuli bi nuklearne sposobnosti prije osam mjeseci."

- Oni su ludi i upotrijebili bi ga. Tako da smo učinili uslugu svijetu - zaključio je Tramp.