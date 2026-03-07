Video / Pogledajte šta je ostalo od aerodroma u Teheranu: Avioni uništeni, ostale samo olupine

Na njima se vide olupine uništenih aviona. "Avaz" nije mogao nezavisno potvrditi autentičnost snimaka.

Snimci koji navodno prikazuju štetu na aerodromu Mehrabad u Teheranu nakon masivnih izraelskih udara počeli su kružiti društvenim mrežama.

Podsjetimo, odbrambene snage Izraela (IDF) saopštile su da su uništile 16 aviona koje su koristile snage Kuds Iranske revolucionarne garde (IRGC) na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu.

Izraelska vojska navela je da su snage Kuds koristile aerodrom kao centralno čvorište za naoružavanje i finansiranje terorističkih posrednika režima na Bliskom istoku, uključujući libanski Hezbolah.

- Avioni natovareni oružjem i novcem poletali su s aerodroma više puta i sletali širom regiona za upotrebu posrednika iranskog terorističkog režima - navodi se u saopštenju IDF.

Kako su istakli, uništeno je 16 aviona koji su korišteni za transport oružja Hezbolahu, druga vojna infrastruktura na aerodromu, kao i nekoliko iranskih borbenih aviona koji su predstavljali prijetnju avionima izraelskog vazduhoplovstva u iranskom vazdušnom prostoru.