Orban objavio snimak u kojem mu Zelenski prijeti: "Mene ne možete zastrašiti"

- Predsjedniče Zelenski! Prestanite sa prijetnjama i ucjenama! Kod Mađara to ne funkcioniše - napisao je Orban uz video koji je u subotu podijelio na svojoj Facebook stranici.

U snimku se citira Zelenski koji je rekao:

- Neće blokirati 90 milijardi u Evropskoj uniji ili prvu tranšu od 90 milijardi i ukrajinski vojnici će imati oružje. U suprotnom ćemo dati adresu te osobe našim oružanim snagama, našim momcima, neka ga pozovu i razgovaraju sa njim na svom jeziku.

Reagujući na poruku, Orban je izjavio:

- Predsjedniče, dobio sam vašu poruku, prijetili ste mi vojnicima, a preko mene i cijeloj Mađarskoj. Predsjedniče, to ne funkcioniše, prestanite sa tim. Ovo je Mađarska. Mađari ne mogu biti ucijenjeni, a mene ne možete zastrašiti.

On je dodao da su sinoć "Mađari poslali poruku da ne žele proukrajinsku vladu i da ne žele proukrajinskog premijera u Mađarskoj".

- Mir je bolji. Prestanite sa ucjenama i prijetnjama. Okončajte blokadu nafte i dozvolite prolaz mađarskim pošiljkama nafte. Umjesto prijetnji i ucjena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada - zaključio je Orban u videu, prenosi portal Ma7.