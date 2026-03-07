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"LEGITIMNA META"

Iran napao tanker povezan sa SAD u Perzijskom zaljevu i brod u Hormuškom moreuzu

Iran je u subotu objavio da je naftni tanker pod zastavom Maršalovih Ostrva u Perzijskom zaljevu bio meta napada jer je "povezan sa SAD-om"

Hormuški moreuz. Facebook

M. Až.

7.3.2026

Iran je u subotu objavio da je naftni tanker pod zastavom Maršalovih Ostrva u Perzijskom zaljevu bio meta napada jer je "povezan sa SAD-om", javlja Anadolija.

Prema saopćenju Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), oko podneva, naftni tanker "Louise P" pogodila je bespilotna letjelica kojom upravlja mornarica IRGC-a u Perzijskom zaljevu "uz obrazloženje da pripada SAD-u".

IRGC je prethodno izjavio da se sva američka i izraelska imovina u regiji smatra legitimnim metama.

Iran je objavio da je još jedan naftni tanker "Pirima", koji je ignorisao upozorenja, također pogođen bespilotnom letjelicom u Hormuškom moreuzu.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael pokrenuli veliki napad na Iran 28. februara, u kojem je ubijeno više od 1.000 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu Alija Khameneija, više od 150 učenica i visokopozicionirane vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio vlastitim širokim baražnim napadima usmjerenim na američke baze, diplomatske objekte i vojno osoblje širom regije, kao i na više izraelskih gradova. Napadi su nastavili eskalirati.

# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
# IRGC
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