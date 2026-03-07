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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Saudijska Arabija tvrdi da je balistička raketa pala u blizini zračne baze Princ Sultan

Zračna baza Princ Sultan, koja se nalazi jugoistočno od Rijada, domaćin je saudijskim i američkim vojnim snagama

Baza Princ Sultan. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da je balistička raketa pala u nenaseljeno područje nakon što je bila lansirana prema zračnoj bazi Princ Sultan.

Zvanični portparol ministarstva izjavio je da raketa nije izazvala žrtve niti materijalnu štetu.

Zračna baza Princ Sultan, koja se nalazi jugoistočno od Rijada, domaćin je saudijskim i američkim vojnim snagama.

Prošle subote Islamska revolucionarna garda objavila je da je zračna baza Princ Sultan bila gađana projektilima i dronovima.

Narednog jutra satelitski snimci zabilježili su oblak dima dug oko jedne milje (1,6 kilometara) koji se uzdizao iz zgrade povezane s bazom.

Satelitski snimci pokazali su da je struktura u velikoj mjeri uništena.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
# SADDAM HUSSEIN
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