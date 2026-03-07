Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UDARI NA IRAN

Izrael izveo veliki napad, učestvovalo više od 80 ratnih aviona

Prema saopćenju izraelske vojske, više od 80 izraelskih ratnih aviona učestvovalo je u napadima u Teheranu i centralnom Iranu

Udari na Iran. Platforma X

Anadolija

7.3.2026

Izraelska vojska je u subotu objavila da je ciljala Univerzitet "Imam Hossein" u Teheranu, koji je povezan s Iranskim korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), javlja Anadolu.

Prema saopćenju izraelske vojske, više od 80 izraelskih ratnih aviona učestvovalo je u napadima u Teheranu i centralnom Iranu.

U saopćenju se Univerzitet "Imam Hossein" navodi kao jedno od pogođenih mjesta, tvrdeći da je služio kao mjesto okupljanja IRGC-a tokom sukoba i da je "sadržavao brojna vojna sredstva", što ga čini legitimnom vojnom metom.

Izraelska vojska je tvrdila da su napadi pogodili iranske vojne bunkere, skladišta raketa s lansirnom infrastrukturom i skladište balističkih raketa koje se koristi kao komandni centar koji zapošljava stotine ljudi.

Navodno su ciljana i mjesta za lansiranje u zapadnom i centralnom Iranu.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli veliki napad na Iran 28. februara, u kojem je ubijeno više od 1.000 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu Alija Khameneija, više od150 učenica i visokopozicionirane vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio vlastitim širokim baražnim napadima usmjerenim na američke baze, diplomatske objekte i vojno osoblje širom regije, kao i na više izraelskih gradova. Napadi su nastavili eskalirati.

# IZRAEL
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.