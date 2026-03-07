Izrael izveo veliki napad, učestvovalo više od 80 ratnih aviona

Izraelska vojska je u subotu objavila da je ciljala Univerzitet "Imam Hossein" u Teheranu, koji je povezan s Iranskim korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), javlja Anadolu.

Prema saopćenju izraelske vojske, više od 80 izraelskih ratnih aviona učestvovalo je u napadima u Teheranu i centralnom Iranu.

U saopćenju se Univerzitet "Imam Hossein" navodi kao jedno od pogođenih mjesta, tvrdeći da je služio kao mjesto okupljanja IRGC-a tokom sukoba i da je "sadržavao brojna vojna sredstva", što ga čini legitimnom vojnom metom.

Izraelska vojska je tvrdila da su napadi pogodili iranske vojne bunkere, skladišta raketa s lansirnom infrastrukturom i skladište balističkih raketa koje se koristi kao komandni centar koji zapošljava stotine ljudi.

Navodno su ciljana i mjesta za lansiranje u zapadnom i centralnom Iranu.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli veliki napad na Iran 28. februara, u kojem je ubijeno više od 1.000 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu Alija Khameneija, više od150 učenica i visokopozicionirane vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio vlastitim širokim baražnim napadima usmjerenim na američke baze, diplomatske objekte i vojno osoblje širom regije, kao i na više izraelskih gradova. Napadi su nastavili eskalirati.