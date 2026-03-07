Izrael priznao: Upozorenja o iranskim raketnim napadima možda više neće stizati na vrijeme

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da zbog operativnih razloga možda neće moći obezbijediti upozorenja na mobilne telefone za svaki iranski raketni napad. Satelitski snimci pokazuju da Iran pokušava "oslijepiti" SAD i njihove saveznike ciljanjem radarskih sistema.

Nakon što su u petak upozorenja o lansiranju raketa na mobilne telefone stizala samo nekoliko trenutaka prije aktiviranja sirena, Komanda za domaći front IDF-a istakla je da upozorenja mogu biti poslana neposredno prije sirena ili možda uopšte neće biti poslana, piše Haaretz.

Operativni razlozi

IDF je pojasnio da kratka upozorenja nisu rezultat tehničkih problema, već operativnih razloga, te da se slična upozorenja mogu očekivati i ubuduće. Vojnici su dodali da se ne mogu obavezati na tačan broj minuta između upozorenja i aktivacije sirena.

Civilni sistem upozorenja u Izraelu funkcioniše na osnovu detekcije lansiranja, koristeći izraelske i strane radare širom regiona. Kada se otkrije lansiranje, upozorenje se šalje putem mobilnih telefona i aplikacije Komande za domaći front, dok sirene zvone oko minut i po prije udara. Vrijeme predupozorenja zavisi od trenutka detekcije lansiranja.

Satelitski snimci baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu pokazuju da Iran pokušava ciljati ključne radarske sisteme kako bi onemogućio SAD i njihove saveznike. Prema izvještaju CNN-a, Iran je uništio radar THAAD baterije u bazi Muwaffaq Salti u Jordanu.

Dodatni snimci pokazuju oštećenja zgrada u dvije baze u UAE, gdje se raspoređuju THAAD baterije, iako nije jasno da li su sistemi direktno pogođeni. Snimci također pokazuju da je šator s THAAD radarom u bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji pretrpio direktan pogodak.

Oštećeni radari

THAAD radar, model AN/TPY-2, ima domet od oko 3.000 km, odgovoran je za detekciju raketa i pomoć u navođenju presretača THAAD, te se može integrisati s Patriot raketnim baterijama. Radarski sistem vrijedi stotine miliona dolara i predstavlja ključnu komponentu koja se teško zamjenjuje.

Dodatne satelitske snimke sugerišu značajna oštećenja američkog radara za rano upozoravanje AN/FPS-132 u bazi Umm Al Dhalal u Kataru. Ovaj objekt je dizajniran za rano otkrivanje balističkih raketa i pokriva hiljade kilometara. Kaan Kasapoglu iz Hudson Instituta napomenuo je da je ovo najveći američki radar na Bliskom istoku, što ga čini ključnim dijelom sistema ranog upozoravanja u regionu.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi napadi mogu poremetiti obavještajnu sliku regiona i onemogućiti jedan od kritičnih slojeva odbrane i ranog upozoravanja. Oštećenja iranskih kapaciteta za praćenje raketa mogu biti povezana sa skraćenim vremenom upozorenja u Izraelu, koje je palo na dvije do tri minute, znatno kraće nego pri prethodnim lansiranjima.

Prije tzv. 12-dnevnog rata u junu 2025., SAD su prenijele THAAD bateriju u Izrael pored one koja je već bila raspoređena. Ove baterije rade u koordinaciji s drugim senzorima i raketnim odbrambenim sistemima koje održavaju SAD i saveznici, pozicionirane daleko od Irana za duže vrijeme detekcije.

Ipak, višestrukost senzora i integracija različitih odbrambenih sistema može djelimično nadoknaditi praznine u pokrivenosti.