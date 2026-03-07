Iran optužio Izrael: "Organizirali su napad na Azerbejdžan kako bi optužili Islamsku republiku"

Iran je optužio Izrael za "operaciju lažne zastave" (False flag operation) nakon što je dron sletio u Azerbejdžan, javlja iranski medij Tasnim.

Teheran je saopštio da nije lansirao dronove prema Azerbejdžanu i da poštuje suverenitet susjednih država.

- Napad je, prema našim informacijama, organizovao Izrael kako bi optužio Islamsku Republiku - tvrdi iransko ministarstvo odbrane.

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana nazvalo je izjave Teherana "neprihvatljivim". Baku i dalje tvrdi da su dronovi lansirani sa iranske teritorije.

Azerbejdžan zahtijeva da iranska vojska prestane negirati incident, da se izvini i kazni odgovorne.

Postoji i teorija da je Azerbejdžan sam lansirao dronove kako bi, pod okriljem konfuzije, zauzeo dio iranske teritorije.

U tom scenariju, operacija je mogla biti unaprijed koordinisana sa Sjedinjenim Američkim Državama.