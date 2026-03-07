SAD počele koristiti britanske baze u operacijama protiv Irana

Sjedinjene Države počele su koristiti britanske baze za određene operacije protiv Irana u sukobu na Bliskom istoku, saopćila je britanska vlada.

Britanija: Samo odbrambene operacije

Britansko ministarstvo odbrane je navelo da SAD koriste vojne lokacije za "određene odbrambene operacije kako bi spriječile Iran u ispaljivanju projektila u regionu."

Britanski premijer Kir Starmer razljutio je američkog predsjednika Donalda Trampa jer je prvotno odbio uključiti Ujedinjeno Kraljevstvo u američko-izraelski sukob s Iranom, koji je započeo 28. februara.

Kasnije je pristao na američki zahtjev da se koriste dvije britanske vojne baze u "određene i ograničene odbrambene svrhe". Te baze nalaze se u Fairfordu u Gloucestershireu na zapadu Engleske i u britansko-američkoj bazi Diego Garcia na otocima Chagos u Indijskom okeanu.

Američki bombarder B-1 Lancer sletio je u Fairford u subotu, dok je američki transportni avion C-5 Galaxy također viđen na pisti baze. Proturatni demonstranti okupili su se ispred baze.

Tramp napao Starmera

Tramp je izjavio da "nije sretan s Velikom Britanijom" i narugao se Starmeru: "Ovo nije Vinston Čerčil s kim razgovaraju.“ Starmer, bivši odvjetnik za ljudska prava, branio je svoju prvotnu odluku rekavši da Ujedinjeno Kraljevstvo "uvijek mora imati pravnu osnovu i promišljen plan".

On je također naglasio da je promjena stava bila opravdana jer su iranski odmazdni napadi dronovima i projektilima na američko-izraelske ciljeve predstavljali prijetnju britanskim interesima i saveznicima u regionu.

Podrška bivšem premijeru Toniju Bleri za invaziju na Irak 2003. godine i dalje opterećuje Starmerovu Laburističku stranku.

Prema anketi provedenoj na uzorku od 1.045 Britanaca, objavljenoj u petak, 56 posto ispitanika smatra da je Starmer bio u pravu što nije odmah uključio Britaniju u inicijalne napade, dok 27 posto misli da je pogriješio.