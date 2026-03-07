Kineski profesor Đijang Sjuećin upozorio je da Iran planira napasti postrojenja za desalinizaciju u zemljama Vijeća za saradnju zaljeva (GCC), ističući da ta postrojenja obezbjeđuju do 60% vode za piće u regionu. Prema njegovim riječima, napad na ovakvu infrastrukturu mogao bi izazvati humanitarnu katastrofu u roku od svega nekoliko dana.

- Za dvije sedmice, nestat će vode. Zemlje GCC-a uvoze 90% hrane kroz Hormuški moreuz, koji je Iran efikasno zatvorio - istakao je Đijang Sjuećin. Profesor je skrenuo pažnju na konkretne brojke: u Saudijskoj Arabiji oko 70% vode za piće dolazi iz postrojenja za desalinizaciju, u UAE ta brojka iznosi 42%, dok se rezerve vode u Dubaiju procjenjuju na svega tri dana.

- U Kuvajtu se 90% vode dobija desalinizacijom; uspješan napad na takva postrojenja doveo bi do vanredne situacije u roku od 48 sati - naglasio je profesor. Po njegovom mišljenju, iranska strategija je egzistencijalna: ona ne samo da remeti infrastrukturu, već ugrožava sam opstanak Saudijske Arabije, UAE i Katara kroz napade na američke baze, naftna polja i sisteme vodosnabdijevanja.

Vrijedi napomenuti da je čak i prije početka američko-izraelske operacije Iran upozoravao da će, ako situacija eskalira, Teheran početi napadati američke vojne baze na Bliskom istoku. Uprkos ozbiljnoj šteti koju su saveznici nanijeli infrastrukturi Islamske Republike, Teheran nije odustao od vojne akcije, naglašavajući da će SAD "gorko zažaliti" zbog svoje agresije, prenosi Borba.Info.