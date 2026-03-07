Krhotina pala na automobil u Dubaiju tokom napada, vozač poginuo

Stanovnik Dubaija poginuo je nakon što su krhotine nastale tokom "zračnog presretanja" pale na njegovo vozilo, objavio je gradski ured za medije.

Tragedija se dogodila u gradskoj četvrti Al Barsha, pri čemu je život izgubio vozač automobila.

Ova vijest dolazi ubrzo nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati najavili da odgovaraju na "dolazeće prijetnje u obliku projektila i dronova iz Irana".