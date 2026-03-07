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EMIRATI

Krhotina pala na automobil u Dubaiju tokom napada, vozač poginuo

Zgrade u okolini Dubai Marine evakuirane su nakon što su krhotine nastale pri presretanju projektila oštetile pročelje jedne visoke zgrade

Krhotina pala na automobil u Dubaiju. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Stanovnik Dubaija poginuo je nakon što su krhotine nastale tokom "zračnog presretanja" pale na njegovo vozilo, objavio je gradski ured za medije.

Tragedija se dogodila u gradskoj četvrti Al Barsha, pri čemu je život izgubio vozač automobila.

Ova vijest dolazi ubrzo nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati najavili da odgovaraju na "dolazeće prijetnje u obliku projektila i dronova iz Irana".

Zgrade u okolini Dubai Marine evakuirane su nakon što su krhotine nastale pri presretanju projektila oštetile pročelje jedne visoke zgrade. Među evakuiranim bilo je i osoblje CNN-a.

Dubai Marina nalazi se u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američko sveučilište u Dubaiju i trgovački centar Dubai Marina Mall.

Dok su se gradom širili zvukovi presretanja projektila i započele evakuacije, stanovnici Dubaija i Abu Dabija primili su upozorenja na mobilne telefone o dolazećim projektilima.

# UAE
# IRAN
# DUBAI
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