Evakuacija bh. državljana iz Dubaija nastavlja se sredinom naredne sedmice

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Bojan Đokić, izjavio je da neće biti evakuacionog leta iz Dubaija sa bh. državljanima do druge polovine naredne sedmice.

Đokić je za BHRT potvrdio informaciju o nastavku evakuacije bh. državljana iz Dubaija.

Iranski dron pogodio je aerodrom u Dubaiju, promašivši za samo nekoliko stotina metara veliki broj aviona, što je dovelo do odgađanja svih letova.

Redovnim letom iz Dubaija jučer je stigla druga grupa građana Bosne i Hercegovine na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Iz aviokompanija naglašavaju da je sigurnost putnika i posade njihov najveći prioritet.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osiguralo je 800.000 KM kako bi se u narednim danima vratili i preostali državljani Bosne i Hercegovine, i to čarter letovima.