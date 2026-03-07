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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iranci tvrde: Ubijeno više od 200 američkih vojnika od početka agresije

Dodao je da su udari, izvedeni u okviru operacije "Istinsko obećanje 4", prouzrokovali i znatnu štetu američkoj vojnoj infrastrukturi

Iranski napadi. Amin Ahouei

M. Až.

7.3.2026

Glasnogovornik Hatam al-Anbije, centralnog štaba iranskih oružanih snaga, iznio je nove podatke o šteti nanesenoj američkim snagama i njihovoj vojnoj imovini u uzvratnim udarima koje je izveo Iran, tvrdeći da je više od 200 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno.

On je u subotu izjavio da su snažni iranski napadi na američke baze širom regiona u protekla 24 sata, prema iranskim navodima, nanijeli velike gubitke vojnicima i komandantima američke vojske.

Dodao je da su udari, izvedeni u okviru operacije "Istinsko obećanje 4" ("True Promise 4"), prouzrokovali i znatnu štetu američkoj vojnoj infrastrukturi i opremi u regionu.

Prema tvrdnjama iranskog glasnogovornika, u napadu na Petu flotu SAD-a u regionu poginuo je 21 američki vojnik, dok je više njih ranjeno. Također je naveo da je u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra ubijeno ili ranjeno oko 200 Amerikanaca, te da je u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva pogođen naftni tanker u vlasništvu Sjedinjenih Američkih Država.

Hatam al-Anbija je dio Glavnog štaba iranskih oružanih snaga i zadužena je za planiranje i koordinaciju vojnih operacija koje uključuju različite rodove iranske vojske.

# IRAN
# SAD
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