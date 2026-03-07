Video / Izraelski zračni napadi pogodili naftno skladište u Teheranu

Iranska državna novinska agencija objavila je da su novi izraelski zračni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, prenosi Associated Press.
IZBIO VELIKI POŽAR
Iranska državna novinska agencija objavila je da su novi izraelski zračni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu
Izraelski zračni napadi pogodili naftno skladište u Teheranu. Platforma X
Iranska državna novinska agencija objavila je da su novi izraelski zračni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, prenosi Associated Press.
Izraelski zvaničnici također su potvrdili da su u toku napadi na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, a to potvrđuju i snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama.
Riječ je o prvom napadu Izraela na nacionalnu infrastrukturu u Iranu od početka aktuelnog rata između dvije strane.
Izraelska vojska ranije je saopćila da je pokrenut novi talas napada usmjeren na infrastrukturne objekte u Teheranu.
Kolika je šteta nastala u ovom napadu za sada nije poznato, a detaljnije informacije očekuju se nakon procjena nadležnih službi, kao i nakon zvaničnih reakcija iz Irana.
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