Video / Izraelski zračni napadi pogodili naftno skladište u Teheranu

Iranska državna novinska agencija objavila je da su novi izraelski zračni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, prenosi Associated Press.

Izraelski zvaničnici također su potvrdili da su u toku napadi na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, a to potvrđuju i snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Riječ je o prvom napadu Izraela na nacionalnu infrastrukturu u Iranu od početka aktuelnog rata između dvije strane. Izraelska vojska ranije je saopćila da je pokrenut novi talas napada usmjeren na infrastrukturne objekte u Teheranu.