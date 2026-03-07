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IZBIO VELIKI POŽAR

Video / Izraelski zračni napadi pogodili naftno skladište u Teheranu

Iranska državna novinska agencija objavila je da su novi izraelski zračni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu

Izraelski zračni napadi pogodili naftno skladište u Teheranu. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Iranska državna novinska agencija objavila je da su novi izraelski zračni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, prenosi Associated Press.

Izraelski zvaničnici također su potvrdili da su u toku napadi na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, a to potvrđuju i snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Riječ je o prvom napadu Izraela na nacionalnu infrastrukturu u Iranu od početka aktuelnog rata između dvije strane.

Izraelska vojska ranije je saopćila da je pokrenut novi talas napada usmjeren na infrastrukturne objekte u Teheranu.

Kolika je šteta nastala u ovom napadu za sada nije poznato, a detaljnije informacije očekuju se nakon procjena nadležnih službi, kao i nakon zvaničnih reakcija iz Irana.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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