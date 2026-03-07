Izraelska vojska: Gađamo iransku naftnu infrastrukturu

Izraelska ratna avijacija izvodi napade na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, tvrde izraelski zvaničnici, a takve navode potvrđuju i snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Izraelske odbrambene snage (IDF) ranije su saopćile da su pokrenule novi talas napada na infrastrukturu iranskog režima u glavnom gradu, uz napomenu da će dodatni detalji o operaciji biti objavljeni naknadno.

Skladište nafte u južnom dijelu Teherana pogođeno je u tim napadima, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).