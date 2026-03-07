Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZRAČNI UDARI

Izraelska vojska: Gađamo iransku naftnu infrastrukturu

Skladište nafte u južnom dijelu Teherana pogođeno je u napadima

Teheran. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Izraelska ratna avijacija izvodi napade na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, tvrde izraelski zvaničnici, a takve navode potvrđuju i snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Izraelske odbrambene snage (IDF) ranije su saopćile da su pokrenule novi talas napada na infrastrukturu iranskog režima u glavnom gradu, uz napomenu da će dodatni detalji o operaciji biti objavljeni naknadno.

Skladište nafte u južnom dijelu Teherana pogođeno je u tim napadima, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# IDF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.