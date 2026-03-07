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JASNA PORUKA

Turska upozorila Iran: Nemojte više ispaljivati projektile prema nama

Hakan Fidan je poručio da se Turska protivi svim scenarijima koji bi mogli dovesti do izbijanja građanskog rata u Iranu na etničkoj osnovi

Hakan Fidan. Anadolija

M. Až.

7.3.2026

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je Iran da više ne ispaljuje projektile u pravcu Turske, nakon što je NATO-ova protuzračna odbrana prije nekoliko dana presrela i uništila projektil koji je bio usmjeren prema turskom zračnom prostoru.

Govoreći na konferenciji za novinare u Istanbulu, Hakan Fidan je poručio da se Turska protivi svim scenarijima koji bi mogli dovesti do izbijanja građanskog rata u Iranu na etničkoj osnovi.

Dodao je da bi takav razvoj događaja mogao izazvati nove talase migracija i dodatno destabilizirati region.

# IRAN
# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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