Video / Iran pokrenuo novi val raketnih napada na Izrael, korištena raketa s višestrukim bojevim glavama

Iran je nastavio s raketnim udarima kao odgovor na izraelsku agresiju. U desetom napadu tokom subote korištena je i raketa čija bojeva glava sadrži svojevrsnu "kasetnu municiju".

Snimci pokazuju da je raketa lansirana iz Irana prema centralnom Izraelu najvjerovatnije nosila bojevu glavu s kasetnom municijom.

U napadu, koji je bio deseti od ponoći, nije bilo prijavljenih povrijeđenih, saopćile su izraelske medicinske službe.

Izraelske odbrambene snage (IDF) ranije su potvrdile da je Iran lansirao balističke rakete s bojevim glavama koje sadrže kasetnu municiju. Takve bojeve glave otvaraju se tokom spuštanja i raspršuju desetine manjih projektila na području radijusa od približno osam kilometara.

Nedugo nakon ovog udara uslijedilo je novo lansiranje raketa iz Irana.

Lansiranje iz Libana

Istovremeno je još jedan baraž raketa lansiran iz Libana, gdje je Hezbolah gađao područje Kirjat Šmone, zbog čega su se oglasile sirene za uzbunu u tom sjevernom izraelskom gradu.