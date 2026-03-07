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ODGOVOR TEHERANA

Video / Iran pokrenuo novi val raketnih napada na Izrael, korištena raketa s višestrukim bojevim glavama

Takve bojeve glave otvaraju se tokom spuštanja i raspršuju desetine manjih projektila na području radijusa od približno osam kilometara

Iran pokrenuo novi val napada. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Iran je nastavio s raketnim udarima kao odgovor na izraelsku agresiju. U desetom napadu tokom subote korištena je i raketa čija bojeva glava sadrži svojevrsnu "kasetnu municiju".

Snimci pokazuju da je raketa lansirana iz Irana prema centralnom Izraelu najvjerovatnije nosila bojevu glavu s kasetnom municijom.

U napadu, koji je bio deseti od ponoći, nije bilo prijavljenih povrijeđenih, saopćile su izraelske medicinske službe.

Izraelske odbrambene snage (IDF) ranije su potvrdile da je Iran lansirao balističke rakete s bojevim glavama koje sadrže kasetnu municiju. Takve bojeve glave otvaraju se tokom spuštanja i raspršuju desetine manjih projektila na području radijusa od približno osam kilometara.

Nedugo nakon ovog udara uslijedilo je novo lansiranje raketa iz Irana.

Lansiranje iz Libana

Istovremeno je još jedan baraž raketa lansiran iz Libana, gdje je Hezbolah gađao područje Kirjat Šmone, zbog čega su se oglasile sirene za uzbunu u tom sjevernom izraelskom gradu.

Iznad tog područja zabilježeno je više presretanja projektila, a prema dostupnim informacijama zasad nema izvještaja o povrijeđenim osobama.

Izrael inače provodi strogu cenzuru kada je riječ o objavljivanju snimaka napada i njihovih posljedica, zbog čega je medijima otežano izvještavanje iz pogođenih područja.

Nove generacije projektila

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je pokrenut 26. talas operacije "True Promise 4", tokom kojeg su dronovi i rakete gađali ciljeve širom Izraela, od sjevera do juga.

Prema navodima IRGC-a, napad je izveden korištenjem nove generacije projektila, među kojima su rakete Emad i Qadr, kao i projektili Hejbar i Horamšahr, opremljeni višestrukim bojevim glavama. Istaknuto je da su ciljevi pogođeni s visokom preciznošću.

U saopćenju se navodi i da je uništenje neprijateljskih radarskih sistema tokom prethodnih talasa operacije "uveliko olakšalo proces gađanja ciljeva".

IRGC je dodao da su sve rakete lansirane u ovom talasu pogodile unaprijed određene mete.

# IZRAEL
# IRAN
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