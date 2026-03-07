Netanjahu: Izrael ima organizovani plan s mnogo iznenađenja za sljedeću fazu rata s Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će rat protiv Irana biti nastavljen bez kompromisa i naglasio da Izrael već ima razrađen plan za narednu fazu sukoba.

- Izrael ima organizovani plan s mnogo iznenađenja za sljedeću fazu rata s Iranom kako bi destabilizovao režim i omogućio promjene - rekao je Benjamin Netanjahu.

Obraćajući se pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC), Benjamin Netanjahu im je poručio da su na meti izraelskih snaga.

- Ko položi oružje, neće mu se ništa dogoditi. Ko to ne učini, sam snosi posljedice - rekao je Benjamin Netanjahu.

U obraćanju građanima Irana, izraelski premijer je poručio da se "trenutak istine približava".

- Izrael ne pokušava podijeliti Iran, mi pokušavamo osloboditi Iran. Ali u konačnici, zavisi od vas - naveo je Benjamin Netanjahu, dodajući da vjeruje kako bi takav razvoj događaja mogao donijeti mir između Izraela i Irana i proširiti krug stabilnosti u regionu.

Prema njegovim riječima, Izrael stoji uz zemlje koje su, kako tvrdi, bile mete iranskih napada, ističući da "režim ajatolaha ugrožava svijet".

Benjamin Netanjahu je također naveo da se mnoge države sve više okreću Izraelu i traže saradnju.

- Mnoge zemlje danas tačno vide na koga mogu računati. Izrael je svjetionik moći i nade - rekao je Benjamin Netanjahu.