Iranska vojska postavila ultimatum Azerbejdžanu: "Protjerajte cioniste sa svoje teritorije, u suprotom će postati mete"

- Azerbejdžan mora odmah protjerati cioniste i njihovu imovinu sa svog tla, inače će postati mete iranskih oružanih snaga - saopćile su iranske vojne vlasti.

Iranske oružane snage dodale su da ih sukob sa SAD-om i Izraelom neće spriječiti da ulože sve napore kako bi osigurali da nacionalna bezbjednost i interesi susjednih i muslimanskih zemalja ne budu ugroženi.