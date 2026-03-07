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Iranska vojska postavila ultimatum Azerbejdžanu: "Protjerajte cioniste sa svoje teritorije, u suprotom će postati mete"

Azerbejdžan mora odmah protjerati cioniste i njihovu imovinu sa svog tla, inače će postati mete iranskih oružanih snaga, poručili su

Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Iranska vojska je uputila ultimatum Azerbejdžanu.

- Azerbejdžan mora odmah protjerati cioniste i njihovu imovinu sa svog tla, inače će postati mete iranskih oružanih snaga - saopćile su iranske vojne vlasti.

Iranske oružane snage dodale su da ih sukob sa SAD-om i Izraelom neće spriječiti da ulože sve napore kako bi osigurali da nacionalna bezbjednost i interesi susjednih i muslimanskih zemalja ne budu ugroženi.

# IRAN
# AZERBEJDŽAN
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