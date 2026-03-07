Gdje su sve zabilježeni udari u ratu na Bliskom istoku?

Aerodrom Mehrabad u Teheranu potresle su eksplozije, a svjedoci javljaju o zapaljenom avionu na pisti, dok američko-izraelski sukob s Iranom ulazi u osmi dan. Izrael je saopćio da je u napadu pogođeno 16 aviona, od kojih su neki bili "puni oružja i novca" namijenjenih opskrbi iranskih savezničkih skupina. U međuvremenu, Iran je nastavio s napadima. Tokom noći, sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Jeruzalemu i Tel Avivu zbog nadolazećih balističkih projektila i dronova, no čini se da je većinu srušila izraelska protuzračna obrana. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) snimak prikazuje eksploziju unutar međunarodne zračne luke u Dubaiju, što je očito posljedica napada dronom. Prema podacima američke novinske agencije za ljudska prava (HRANA), od 28. februara u Iranu je ubijeno 1172 civila, dok je Ministarstvo obrane SAD-a potvrdilo smrt šest američkih vojnika od početka sukoba, piše BBC, koji donosi kartografski pregled sukoba. Američki i izraelski napadi na Iran Prvi američko-izraelski napadi na Iran započeli su 28. februara, a izraelska vojska objavila je da su im ciljevi iransko vodstvo i vojna infrastruktura. U početnom valu napada u Teheranu je ubijen dotadašnji iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei. Subotnji napad na zračnu luku Mehrabad uslijedio je nakon što su Izraelske obrambene snage (IDF) objavile da su dovršile "dodatni val napada" na iransku infrastrukturu.

Udari na Teheran . BBC Udari na Teheran . BBC

Satelitske snimke koje je analizirao BBC Verify pokazuju najmanje pet oštećenih aviona i velike tragove paljevine na pisti zračne luke, dok provjerene snimke potvrđuju dim i požare na lokaciji tokom noći. BBC Verify je do sada potvrdio vizualne dokaze o više od 80 udara diljem Irana, uključujući preko 40 u Teheranu. Satelitske snimke također pokazuju da je od početka rata u američkim i izraelskim napadima na pomorske baze Konarak i Bandar Abas oštećeno ili uništeno najmanje 11 iranskih plovila. Druge snimke otkrile su štetu na najmanje tri iranske raketne lokacije i nuklearnom postrojenju u Natanzu. U Minabu, na jugu Irana, u napadu na žensku školu 28. februara ubijeno je najmanje 168 osoba, uključujući djecu, priopćile su iranske vlasti. Na satelitskim snimkama vide se dvije zgrade – baza Iranske revolucionarne garde potpuno je sravnjena sa zemljom, a školska zgrada djelomično je urušena. Analiza snimki ukazuje na višestruke udare i tragove paljevine oko škole. Sukob se širi na Liban Izraelske snage izvele su i zračne napade u Libanu, ciljajući Hezbolah, militantnu skupinu koju dugo podržava Iran. Hezbolah je 2. marta, nakon ubojstva Hamneija, lansirao projektile prema Izraelu. U četvrtak su deseci hiljada ljudi napustili svoje domove nakon što je IDF izdao upozorenje za evakuaciju južnih predgrađa Bejruta. Izraelska vojska u petak je objavila da je pogodila zapovjedni centar Hezbollaha i skladište dronova u Libanu.

Liban i Izrael . BBC Liban i Izrael . BBC

U raketnom napadu 1. marta, za koji Izrael tvrdi da je došao iz Irana, u gradu Beit Shemesh ubijeno je najmanje devet, a ozlijeđeno 27 osoba, prema podacima hitnih službi. U subotu je Hezbolah objavio da je raketnim napadom ciljao izraelsku vojnu bazu Dado, sjeveroistočno od grada Safeda. U objavi na Telegramu naveli su da je napad bio odgovor na izraelske udare na "desetke libanskih gradova i sela, uključujući južna predgrađa Bejruta". Nakon naredbe IDF-a o evakuaciji, u ranim jutarnjim satima u subotu napadnut je libanski grad Nabi Chit. Prema izvještajima, u napadu je ubijeno nekoliko ljudi, a provjerene snimke pokazuju štetu na velikom području. Iranski odgovori Osim lansiranja projektila na Izrael, Iran je izveo napade na američke baze i veleposlanstva na Bliskom istoku. Optužen je i za napade na infrastrukturu i civilne lokacije u zaljevskim državama. U UAE-u je u subotu dron pogodio međunarodnu zračnu luku u Dubaiju. Provjerene snimke prikazuju eksploziju i veliki oblak dima u blizini terminala. Ta se zemlja od 28. februara suočava s gotovo svakodnevnim napadima projektilima i dronovima. Katar, Bahrein, Kuvajt i Saudijska Arabija također su u petak izvijestili o napadima dronovima i projektilima.

Zaljevske zemlje . BBC Zaljevske zemlje . BBC

U nedjelju je šest američkih vojnika ubijeno nakon što je dron "izbjegao protuzračnu obranu" i pogodio zapovjedni centar u luci Shuaiba u Kuvajtu, potvrdilo je Ministarstvo obrane SAD-a. Drugi incidenti prijavljeni diljem Bliskog istoka posljednjih dana uključuju napade na iransko-kurdske oporbene skupine na sjeveru Iraka u petak, kako javlja agencija AFP. U utorak su dva drona pogodila američko veleposlanstvo u saudijskoj prijestolnici Rijadu i izazvala "ograničeni požar", priopćilo je ministarstvo obrane. U nedjelju su tri američka borbena aviona srušena iznad Kuvajta u "incidentu koji se čini kao prijateljska vatra", a šest članova posade sigurno se katapultiralo. Sukob i izvan Bliskog istoka Američko-izraelski sukob s Iranom proširio se i izvan Bliskog istoka. Azerbajdžan je u četvrtak optužio Iran za lansiranje dronova koji su ozlijedili dvije osobe u zapadnoj enklavi Nahičevan, u blizini iranske granice. Iran je opovrgnuo tu tvrdnju, no azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev zatražio je da Teheran "mora odgovarati".

RAF baza na Kipru . BBC RAF baza na Kipru . BBC