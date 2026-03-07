Američka ambasada u Iraku pogođena sovjetskim oružjem iz Drugog svjetskog rata

Američka ambasada u Iraku pogođena je danas raketama "Kaćuša", oružjem koje je armija bivšeg Sovjetskog Saveza koristila tokom Drugog svjetskog rata, prenose irački mediji.

Irački premijer i vrhovni komandant iračke vojske Mohamed Šia el-Sudani izjavio je da napadi na diplomatske misije ugrožavaju bezbjednost i stabilnost zemlje, prenosi portal Iraqi News.com.

Prema riječima analitičara, milicije povezane sa Iranom, koje djeluju u Iraku, intenzivirale su napade na američke interese od početka sukoba u Iranu, koristeći dronove, rakete i drugo oružje kako bi ciljale baze i infrastrukturu povezanu sa SAD-om i američkim saveznicima.

Zvanični Bagdad je pokušao izbjeći uvlačenje u sukob, ali kontinuirana aktivnost milicija prijeti da Irak pretvori u još jedan front u širem regionalnom sukobu.

Irački premijer el-Sudani zatražio je od vojnih i bezbjednosnih komandanata širom zemlje da pronađu i neutralizuju napadače na ambasadu SAD-a u Bagdadu.