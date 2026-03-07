Tramp s članovima porodica poginulih vojnika dočekao avion s njihovim kovčezima

Porodice šestorice pripadnika Rezervnog sastava Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koji su ove sedmice poginuli u Kuvajtu, prisustvovale su danas dostojanstvenom prijemu posmrtnih ostataka svojih najmilijih u vazduhoplovnoj bazi Dover u američkoj državi Delaver.

Predsjednik SAD Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens pridružili su se visokim vojnim zvaničnicima koji su prisustvovali tom svečanom i tužnom događaju.

Vojska je saopštila da su šestorica pripadnika stradalih u iranskom napadu dronom u Kuvajtu 1. marta major Džefri O’Brajen, glavni zastavnik treće klase Robert Marzan, kapetan Kodi Kork, narednik prve klase Nikol Amor, narednik prve klase Noa Titjens i narednik Deklan Koudi. Vjeruje se da je Marzan poginuo u napadu, ali se još čeka konačna zvanična identifikacija koju treba da potvrdi sudski patolog.

Svih šest vojnika bilo je raspoređeno u okviru 103. Komande za podršku, jedinice Rezervnog sastava vojske iz američke države Ajove. Na Bliskom istoku služili su u sastavu 1. Komande za podršku na ratištu, koja je zadužena za snabdijevanje američkih snaga širom Bliskog istoka.