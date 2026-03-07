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BAZA DOVER

Tramp s članovima porodica poginulih vojnika dočekao avion s njihovim kovčezima

Porodice šestorice pripadnika Rezervnog sastava Kopnene vojske prisustvovale su danas dostojanstvenom prijemu posmrtnih ostataka svojih najmilijih

Tramp dočekao tijela pogunulih vojnika. AP

M. Až.

7.3.2026

Porodice šestorice pripadnika Rezervnog sastava Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koji su ove sedmice poginuli u Kuvajtu, prisustvovale su danas dostojanstvenom prijemu posmrtnih ostataka svojih najmilijih u vazduhoplovnoj bazi Dover u američkoj državi Delaver.

Predsjednik SAD Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens pridružili su se visokim vojnim zvaničnicima koji su prisustvovali tom svečanom i tužnom događaju.

Vojska je saopštila da su šestorica pripadnika stradalih u iranskom napadu dronom u Kuvajtu 1. marta major Džefri O’Brajen, glavni zastavnik treće klase Robert Marzan, kapetan Kodi Kork, narednik prve klase Nikol Amor, narednik prve klase Noa Titjens i narednik Deklan Koudi. Vjeruje se da je Marzan poginuo u napadu, ali se još čeka konačna zvanična identifikacija koju treba da potvrdi sudski patolog.

Svih šest vojnika bilo je raspoređeno u okviru 103. Komande za podršku, jedinice Rezervnog sastava vojske iz američke države Ajove. Na Bliskom istoku služili su u sastavu 1. Komande za podršku na ratištu, koja je zadužena za snabdijevanje američkih snaga širom Bliskog istoka.

# SAD
# DONALD TRUMP
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