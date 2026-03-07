Glasne eksplozije čule su se nakon što je iranska kasetna raketa viđena na nebu iznad Jeruzalema u subotu navečer, prema dopisniku Anadolua.

Sirene i eksplozije

Sirene su se oglasile u centralnom i južnom Izraelu, a glasne eksplozije su se čule u Tel Avivu, izvijestio je dopisnik.

Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da je "vrlo ograničena baražna vatra" lansirana iz Irana "u potpunosti presretnuta" od strane izraelskih sistema protivvazdušne odbrane, dodajući da su lansiranja uključivala fragmentirajuću raketu.