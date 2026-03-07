Glasne eksplozije čule su se nakon što je iranska kasetna raketa viđena na nebu iznad Jeruzalema u subotu navečer, prema dopisniku Anadolua.
Sirene i eksplozije
Sirene su se oglasile u centralnom i južnom Izraelu, a glasne eksplozije su se čule u Tel Avivu, izvijestio je dopisnik.
Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da je "vrlo ograničena baražna vatra" lansirana iz Irana "u potpunosti presretnuta" od strane izraelskih sistema protivvazdušne odbrane, dodajući da su lansiranja uključivala fragmentirajuću raketu.
Sirene upozorenja na raketnu vatru aktivirane su u nekoliko područja, uključujući centralni Izrael, Guš Dan, Šaron, Lakiš, Beku, Samariju i Jeruzalem, prema pisanju dnevnika.
U Mošavu Avivu u Gornjoj Galileji aktivirana je uzbuna za rakete, dodaje se.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je lansirao novi talas raketa protiv Izraela, prema iranskim medijima.
Jedna osoba ranjena
Jedan muškarac je ranjen šrapnelima u Kfar Yuvalu u Galilejskom okrugu na sjeveru Izraela, prema preliminarnom izvještaju Magen Davida Adoma, izraelske hitne medicinske službe.
Iran je 28. februara počeo lansirati rakete i dronove prema Izraelu i zemljama Perzijskog zaliva koje su domaćini američkim vojnim resursima. Neki od udara su uzrokovali žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.
Teheran tvrdi da su napadi odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana u kojoj su ubijene stotine ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visokopozicionirane vojne zvaničnike.