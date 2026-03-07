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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iranci tvrde da su zarobili američke vojnike, SAD negiraju, tvrde da su u pitanju "laži i obmane"

Šef Iranskog nacionalnog savjeta za bezbjednost, Ali Laridžani, izjavio je da je "određeni broj" američkih vojnika zarobljen

Američka vojska. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Šef Iranskog nacionalnog savjeta za bezbjednost, Ali Laridžani, izjavio je da je "određeni broj" američkih vojnika zarobljen od početka neprijateljstava prije sedmicu dana. Nije precizirao koliko ih je zarobljeno niti pod kojim okolnostima.

Prema navodima zvaničnika u Teheranu, američki vojnici su zarobljeni dok sukob sa Iranom i dalje eskalira, javlja Al Jazeera.

U izjavi datoj u subotu za Iransku studentsku novinsku agenciju (ISNA), Laridžani je rekao: "Čuo sam da je nekoliko američkih vojnika zarobljeno u jednoj od susjednih zemalja."

Mirror US pokušava potvrditi tvrdnje iz Teherana i kontaktirao je Ministarstvo rata, kako administracija Donalda Trampa naziva Ministarstvo odbrane.

Portparol Centralne komande SAD (CENTCOM) negirao je u izjavi za Al Jazeeru na arapskom jeziku da je Iran zarobio bilo kojeg američkog vojnika.

- Tvrdnje iranskog režima da je zarobio američke vojnike još su jedan primjer njegovih laži i obmana - rekao je portparol tom mediju.

Laridžani je, također, na persijskom napisao na mreži X: "Neki američki vojnici su zarobljeni. Oni lažu da je ubijeno 5-6 američkih vojnika. Kasnije će, pod izgovorom nesreće, naduvati broj žrtava", prenosi aol.com.

# IRAN
# SAD
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