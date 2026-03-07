Tramp poručio Starmeru: Ne trebamo ljude koji se uključuju u rat kada smo već pobijedili

Američki predsjednik Donald Tramp poslao je poruku britanskom premijeru Keiru Starmeru u kojoj je komentarisao moguće britansko vojno angažovanje na Bliskom istoku.

Tramp je istakao da je Ujedinjeno Kraljevstvo nekada bilo veliki, a možda i najveći saveznik Sjedinjenih Američkih Država, ali da sada razmatra slanje dva nosača aviona u region, što po njegovom mišljenju više nije neophodno.

- Više nam nisu potrebni. Pamtit ćemo to. Ne trebamo ljude koji se pridružuju ratovima nakon što smo pobijedili - rekao je Tramp.

Ova reakcija uslijedila je nakon što je britanska mornarica najavila ubrzanu pripremu nosača aviona HMS Prince of Wales za moguću misiju na Bliskom istoku. Posada je dobila obavijest da ima pet dana za pripremu i spremanje za isplovljavanje.