Bahrein tvrdi da je uništio 86 raketa i 148 dronova koje je poslao Iran

Bahrein je u subotu saopštio da je od 28. februara uništio 86 raketa i 148 dronova koje je poslao Iran, a koji su ciljali tu zemlju.

Glavna komanda odbrambenih snaga Bahreina saopštila je da su "sistemi protivvazdušne odbrane, od početka iranskih napada, presreli i uništili 86 raketa i 148 dronova koji su ciljali kraljevstvo".

Upozorenje stanovnicima

omanda je pozvala stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak osim u slučajevima krajnje nužde, pozivajući ih da budu najoprezniji kako bi osigurali svoju sigurnost.

Naglasila je da upotreba balističkih raketa i dronova za ciljanje civilnih lokacija i privatne imovine predstavlja "očito kršenje međunarodnog humanitarnog prava i Povelje UN-a".

Dodaje se da ovi "neselektivni" napadi predstavljaju direktnu prijetnju regionalnom miru i sigurnosti.

Pezeškijanova izjava

Ranije u subotu, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će se njegova zemlja suzdržati od napada na susjedne države osim ako se napadi na Iran ne pokrenu s njihove teritorije.

Iran je od 28. februara lansirao rakete i dronove prema Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti. Neki od napada su uzrokovali žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.

Teheran tvrdi da su napadi uslijedili kao odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana u kojoj su ubijene stotine ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija i visoke vojne zvaničnike.