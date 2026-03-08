Više od 600 sunitskih lidera u Iranu izdalo fetvu u kojoj poziva na džihad protiv Izraela i njegovih pokrovitelja

Grupa od 660 sunitskih učenjaka iz iranske pokrajine Sistan i Balučestan izdala je saopćenje u kojem osuđuje američko-izraelski napad na Iran i poziva na otpor.

Učenjaci su naveli da vjerska i historijska dužnost zahtijeva da se ne šuti pred onim što su opisali kao agresiju protiv zemlje.

Također su izdali vjersku odredbu (fetvu) u kojoj stoji da je "džihad protiv kriminalnog cionističkog entiteta i njegovih arogantnih pokrovitelja velika obaveza".

U saopćenju se dodatno poziva stanovnike pokrajine da budu oprezni i ne podliježu spletkama i razdorima koje stvaraju neprijateljske grupe i pristaše Pahlavijevog puta, dok istovremeno izražavaju punu podršku iranskim oružanim snagama i Revolucionarnoj gardi u odbrani sigurnosti zemlje.

Učenjaci su također oplakali smrt vođe Revolucije i Islamske Republike, Alija Hamneija, navodeći da je postigao šehadet nakon cijelog života borbe.

Iranska policija u Sistanu i Balučestanu potvrdila je u četvrtak da prati kretanja terorističkih grupa, upozoravajući da će vlasti postupiti odlučno prema svima koji pokušaju narušiti javni red ili sigurnost pokrajine.

Šiijski učenjaci brzo su objavili fetvu za džihad protiv SAD-a i Izraela nakon napada na Iran i šehadeta Hamneija.

Među poznatim imenima u Iranu je Sheikh Javadi Amoli, koji je izjavio da je "prolivanje krvi cionista, Trumpa i sličnih njima obaveza".

Drugi istaknuti učenjaci uključuju Sheikh Makaram Shirazi, Sheikh Nouri Hamedani i iračkog Sayyed Hashem al-Haidari.