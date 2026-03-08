Tramp otvara još jedan fron: Pozvao lidere Latinske Amerike da mu se pridruže u novoj vojnoj akciji

Predsjednik SAD Donald Tramp uputio je apel liderima Latinske Amerike da se uključe u upotrebu vojne sile protiv narkokartela i transnacionalnih kriminalnih grupa, koje je nazvao "neprihvatljivom prijetnjom" bezbjednosti regiona.

Govoreći na samitu "Štit Amerike" u Majamiju, Tramp je naglasio da SAD i zemlje regiona trebaju slijediti primjer američke koalicije protiv Islamske države i primijeniti sličnu strategiju protiv kartela u zapadnoj hemisferi, prenosi AP.

Tramp je takođe najavio da će se američka politika prema Kubi pojačati i najavio "velike promene", dok je kritikovao Meksiko kao "epicentar nasilja kartela".

U okviru regionalne vojne saradnje, Ekvador i SAD nedavno su sproveli operaciju protiv kolumbijskih ilegalnih grupa u amazonskim šumama, što je, prema predsjedniku Ekvadora Danijelu Noboi, tek početak zajedničke borbe protiv organizovanog kriminala.

Tramp je istakao da je cilj SAD da region postane "bezbjedniji, suvereniji i prosperitetniji", dok se borba protiv kineskog uticaja nastavlja kroz diplomatske i ekonomske inicijative.

Samitu "Štit Amerike", koji ima za cilj jačanje vojne i bezbjednosne saradnje SAD i zemalja Latinske Amerike, prisustvovali su lideri iz Argentine, Bolivije, Čilea, Kostarike, Dominikanske Republike, Ekvadora, Salvadora, Gvajane, Hondurasa, Paname, Paragvaja i Trinidada i Tobaga. Značajni regionalni akteri – Brazil, Meksiko i Kolumbija – nisu prisustvovali, navodi AP.