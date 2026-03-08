SAD odobrio prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od 151,8 miliona dolara

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ju petak je odobrila moguću prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od 151,8 miliona dolara (130,63 miliona eura), bez čekanja na odobrenje Kongresa, javlja Anadolu.

Prema saopćenju Biroa za političko-vojna pitanja State Departmenta, predložena prodaja uključuje 12.000 tijela bombi opće namjene BLU-110A/B teških 453,5 kilograma, zajedno s inženjerskim, logističkim i tehničkim uslugama podrške.

- Državni sekretar je utvrdio i pružio detaljno obrazloženje da postoji vanredna situacija koja zahtijeva hitnu prodaju Vladi Izraela - saopćila je agencija, odustajući od zahtjeva za kongresnu reviziju prema članu 36(b) Zakona o kontroli izvoza oružja.

Glavni izvođač radova za predloženu prodaju bit će Repkon USA, sa sjedištem u Garlandu, Teksas, a očekuje se da će dio tijela bombi biti prebačen iz postojećih američkih zaliha, navodi se u saopćenju.

Odobrenje dolazi usred eskalacije regionalnih tenzija nakon zajedničkih američko-izraelskih zračnih napada na Iran pokrenutih 28. februara, u kojima je ubijeno više od 1.000 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija, više od 150 učenica i visokopozicioniranih vojnih zvaničnika.

Sukob je izazvao široko rasprostranjenu regionalnu nestabilnost i napade odmazde Teherana na lokacije povezane sa SAD-om širom regije. U napadu dronom u Kuvajtu poginulo je šest pripadnika američkih vojnika u taktičkom operativnom centru.

U julu je 27 demokratskih senatora glasalo za rezoluciju o blokiranju prodaje određenog oružja Izraelu, navodeći zabrinutost zbog civilnih žrtava i humanitarne krize u Gazi, iako je ta mjera na kraju propala.