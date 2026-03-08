Analitičari tvrde: Iran nije napao vojsku, već samu srž i "ideju" Dubaija

Ugledni analitičar Šanak Anslem Perera, stručnjak za tehnologiju i globalni suverenitet, iznio je tezu koja je odjeknula globalnim medijima: Iran nije napao vojsku, već samu srž i "ideju" Dubaija. Prema njegovom tumačenju, Dubai nije vojni cilj – on je finansijska teza. Teza da se usred turbulentnog Persijskog zaljeva može izgraditi globalni grad i izolovati ga od regionalnog nasilja samo novcem i monumentalnom arhitekturom. Teheran je upravo brutalno srušio tu tezu.

Ostaci projektila pogodili su čuveni hotel Fairmont na Palm Jumeiri. Krhotine dronova zapalile su fasadu Burdž el Araba, zgrade koja krasi svaku razglednicu i prezentaciju globalnih investicionih fondova. Oštećen je terminal Međunarodnog aerodroma u Dubaiju, jednog od najprometnijih putničkih čvorišta na svijetu. Luka Džebel Ali, ključna za američke ratne brodove, i Međunarodni aerodrom Zajed u Abu Dabiju također su bili pogođeni, sa žrtvama i povrijeđenima, prenosi Blic.

Pad mita o neuništivom gradu

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo je presretanje više od 186 balističkih raketa i 812 dronova, od kojih je 57 pogodilo tlo UAE. To znači da su stotine smrtonosnih projektila lansirane na tlo koje se posljednjih 40 godina svijetu predstavljalo kao najsigurnija oaza na Bliskom istoku. Prema podacima Euronews-a i New York Timesa, više od 100 osoba je povrijeđeno, a najmanje četvero je poginulo.

U subotu navečer, dok su vatrogasci gasili fasadu Burdž el Araba, vazdušni prostor Dubaija potonuo je u mrak. Škole su prešle na online nastavu, a hiljade prestravljenih turista i stanovnika tražilo je spas spavajući po podzemnim garažama – jer Dubai, grad futurističkih nebodera, jednostavno nema izgrađena skloništa od vazdušnih napada.

Ekonomska razaranja tek dolaze

Prave ruševine, tvrdi Perera, tek će se vidjeti u finansijskim izvještajima. Sektor nekretnina, koji nosi polovinu ukupnog bogatstva čitavog Zaljeva, sada se našao u dometu iranskih balističkih raketa. Svaka procjena vrijednosti stanova i vila na Palm Jumeiri, u Dubai Marini i Downtownu sada nosi ratni rizik koji do 48 sati ranije nije ni postojao. Osiguravajuća društva, koja su tek završila ponovnu procjenu rizika pomorskog transporta kroz Hormuški moreuz, sada se pripremaju za drastičnu reviziju cijena osiguranja za cjelokupan portfelj nekretnina u Zalivu.

Ovaj udar nije bio izoliran. Pogođena je Saudijska Arabija, Katar, a baza Pete flote SAD-a u Bahreinu pretrpjela je napad dronovima. Iran je gađao sve zalivske države koje ugošćavaju američke snage, šaljući jasnu ekonomsku i stratešku poruku: Persijski zaljev više nije sigurno utočište za globalni kapital. A kapital, kako Perera zaključuje, nema lojalnost. On ima samo povratnu adresu – i sada ubrzano traži izlaz.