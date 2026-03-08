Pakistanac proglašen krivim zbog planiranja ubistva Trampa: Htio da osveti Kasema Soleimanija

Pakistanac Asif Merčant proglašen je krivim zbog planiranja atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i još nekoliko istaknutih američkih političara, saopćilo je američko Ministarstvo pravde.

Prema navodima tužilaštva, Merčant je pokušao regrutirati osobe na teritoriji SAD kako bi izvele napad, koji je, kako se tvrdi, trebao biti odmazda za ubistvo iranskog vojnog komandanta Kasema Soleimanija. Soleimani je ubijen 2020. godine u američkoj operaciji tokom prvog predsjedničkog mandata Donalda Trampa.

Savezni tužioci naveli su da su među mogućim metama zavjere iz 2024. godine bili i tadašnji predsjednik SAD Džo Bajden, kao i političarka Niki Hejli, koja se te godine kandidovala protiv Trampa za republikansku predsjedničku nominaciju.

Merčant je osuđen za pokušaj izvršenja terorističkog čina koji prelazi nacionalne granice, a tužioci tvrde da su aktivnosti bile povezane s iranskim vlastima. Suđenje je održano u Bruklinu, a počelo je prošle sedmice, svega nekoliko dana prije nego što je Tramp naredio napad na Iran u operaciji izvedenoj zajedno s Izraelom.

Tokom postupka Merčant je priznao da je bio uključen u zavjeru s Korpusom islamske revolucionarne garde, ali je pred sudom tvrdio da je u tome učestvovao protiv svoje volje, navodeći da je to učinio kako bi zaštitio porodicu koja živi u Teheranu. On je također izjavio da nikada nije dobio direktnu naredbu da ubije određenu osobu, ali da je njegov kontakt iz Irana tokom razgovora u Teheranu spomenuo tri moguće mete.

Plan je spriječen prije nego što je realiziran, nakon što je osoba koju je Merčant kontaktirao u aprilu 2024. godine njegove aktivnosti prijavila vlastima i postala povjerljivi doušnik, navelo je Ministarstvo pravde SAD. Merčant je iste godine uhapšen, a tada se izjasnio da nije kriv. Iranske vlasti u Teheranu odbacile su optužbe i negirale da su planirale napade na Trampa ili druge američke zvaničnike.