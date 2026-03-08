Apokaliptični prizori iz Teherana: Gore rezervoari za gorivo nakon napada Izraela, vatra i dim se nadvili nad gradom

Dramatični prizori dolaze iz Teherana, gdje su u subotu pogođeni rezervoari za gorivo. Snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju ogromne vatrene lopte koje su se pojavile na nebu iznad glavnog grada Irana.
Videozapisi, čiju autentičnost nije bilo moguće potvrditi, objavljeni su nakon što je izraelska vojska saopćila da je izvela napade na nekoliko kompleksa za skladištenje goriva u iranskoj prijestolnici.
U saopćenju izraelskih odbrambenih snaga navodi se da iranske vojne strukture često koriste te rezervoare za snabdijevanje gorivom vojne infrastrukture.
– Putem tih skladišta iranski režim distribuira gorivo različitim korisnicima, uključujući i vojne entitete u Iranu – navodi se u saopćenju.
Izraelska vojska je dodala da napad predstavlja značajan korak u daljnjem slabljenju iranske vojne infrastrukture.
– Nastavit ćemo odlučno djelovati kako bismo značajno umanjili kapacitete režima i uklonili prijetnje po Izrael – poručeno je.
Na jednom od snimaka, koji je zabilježen iz automobila u pokretu, vide se gusti stubovi dima koji se dižu visoko u nebo iznad grada.