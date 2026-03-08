Apokaliptični prizori iz Teherana: Gore rezervoari za gorivo nakon napada Izraela, vatra i dim se nadvili nad gradom

Dramatični prizori dolaze iz Teherana, gdje su u subotu pogođeni rezervoari za gorivo. Snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju ogromne vatrene lopte koje su se pojavile na nebu iznad glavnog grada Irana.

Videozapisi, čiju autentičnost nije bilo moguće potvrditi, objavljeni su nakon što je izraelska vojska saopćila da je izvela napade na nekoliko kompleksa za skladištenje goriva u iranskoj prijestolnici.