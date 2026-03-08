Kladili se da će ajatolah biti svrgnut: Kladionica im ne želi isplatiti 54 miliona dolara, uslijedile burne reakcije

Kako prenosi portal Futurism, problem je nastao nakon što je platforma za tržišta predviđanja Kalshi odbila da isplati oko 54 miliona dolara korisnicima koji su se kladili da će Hamnei tokom prošlog vikenda biti uklonjen s položaja vrhovnog vjerskog vođe Irana.

Njegova relativno mala opklada od 3.460 dolara, nakon vijesti o vazdušnom napadu u kojem su, prema tim tvrdnjama, učestvovale američke i izraelske snage, naglo je porasla na potencijalnu isplatu veću od 63.000 dolara.

Jedan izraelsko-američki poslovni direktor vjerovao je da je ostvario ogroman dobitak kada je vidio da su njegove opklade, prema kojima će ajatolah Ali Hamnei biti uklonjen s mjesta vrhovnog vođe Irana, označene kao dobitne.

Iz kompanije su objasnili da smrt ajatolaha, prema njihovom tumačenju pravila, ne predstavlja isto što i „svrgavanje“ s funkcije. Također su naveli da platforma ne dozvoljava opklade koje su direktno povezane sa smrću neke osobe.

– Već sam rezervisao put u Courchevel – našalio se oštećeni direktor, aludirajući na luksuzno skijalište u Alpama.

– Onda su promijenili pravila i svi smo ispali prevareni.

Iako je platforma navodno vratila novac svim korisnicima po istim kvotama, što znači da su dobili nazad svoje uloge, oni koji su očekivali veliku zaradu burno su reagovali na internetu.

– Toliko sam zgrožen da sam iskreno izgubio volju za tržištima predviđanja barem u skorije vrijeme – napisao je jedan korisnik na mreži X.

– Dugujete mi više od 2.500 dolara, a mnogim običnim trgovcima još milione.

Na cijeli slučaj reagovao je i američki demokratski senator Kris Merfi, koji je platforme za tržišta predviđanja poput Kalshija nazvao primjerom američkog komercijalnog nemorala.

– Kada događaji koji uključuju dobro i zlo postanu samo finansijski proizvod, postavlja se pitanje koliko su dobro i loše uopće važni. Ljudi ne bi trebali navijati za to da neko umre samo zato što su se na to kladili – poručio je Merfi.