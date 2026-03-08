Video / Iran pokrenuo napade na luksuzne hotele u Bahreinu i Kuvajtu gdje boravi američko vojno osoblje

U koordiniranom napadu iranskim dronovima tipa Shahed-136 pogođeni su luksuzni hoteli u Bahreinu i Kuvajtu za koje se vjeruje da u njima često boravi američko vojno osoblje.
Prema dostupnim informacijama, u glavnom gradu Bahreina, Manami, dron je pogodio gornje spratove hotelskog kompleksa u kojem se nalaze hoteli Hyatt i Crowne Plaza. Prema izvještajima s terena, u napadu su ranjena dva zaposlenika Pentagona, dok je na objektu izbio požar koji je prouzrokovao ozbiljna oštećenja zgrade.
Sličan napad zabilježen je i u Kuvajtu, gdje je dron izazvao požar u hotelskom kompleksu, ali i na infrastrukturi u blizini aerodroma. Izvori navode da su ovi udari dio šire iranske odmazde usmjerene protiv američkih ciljeva u regionu.
Nakon napada, američka ambasada izdala je hitno sigurnosno upozorenje svojim državljanima, savjetujući im da izbjegavaju boravak u hotelima u Bahreinu i Kuvajtu, koji su označeni kao potencijalno visokorizične mete.
Situacija na terenu i dalje je napeta. Iznad Maname i Kuvajta vidljivi su gusti stubovi dima, dok su sigurnosne snage pojačale mjere zaštite, posebno u blizini američkih vojnih baza i diplomatskih objekata.