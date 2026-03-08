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DRONOVI SHAHED-136

Video / Iran pokrenuo napade na luksuzne hotele u Bahreinu i Kuvajtu gdje boravi američko vojno osoblje

. Izvori navode da su ovi udari dio šire iranske odmazde usmjerene protiv američkih ciljeva u regionu

Napad na hotele. Screenshot

S. S.

8.3.2026

U koordiniranom napadu iranskim dronovima tipa Shahed-136 pogođeni su luksuzni hoteli u Bahreinu i Kuvajtu za koje se vjeruje da u njima često boravi američko vojno osoblje.

Prema dostupnim informacijama, u glavnom gradu Bahreina, Manami, dron je pogodio gornje spratove hotelskog kompleksa u kojem se nalaze hoteli Hyatt i Crowne Plaza. Prema izvještajima s terena, u napadu su ranjena dva zaposlenika Pentagona, dok je na objektu izbio požar koji je prouzrokovao ozbiljna oštećenja zgrade.

Sličan napad zabilježen je i u Kuvajtu, gdje je dron izazvao požar u hotelskom kompleksu, ali i na infrastrukturi u blizini aerodroma. Izvori navode da su ovi udari dio šire iranske odmazde usmjerene protiv američkih ciljeva u regionu.

Nakon napada, američka ambasada izdala je hitno sigurnosno upozorenje svojim državljanima, savjetujući im da izbjegavaju boravak u hotelima u Bahreinu i Kuvajtu, koji su označeni kao potencijalno visokorizične mete.

Situacija na terenu i dalje je napeta. Iznad Maname i Kuvajta vidljivi su gusti stubovi dima, dok su sigurnosne snage pojačale mjere zaštite, posebno u blizini američkih vojnih baza i diplomatskih objekata.

# KUVAJT
# BAHREIN
# IRAN
# SAD
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