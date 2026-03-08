Video / Iran pokrenuo napade na luksuzne hotele u Bahreinu i Kuvajtu gdje boravi američko vojno osoblje

U koordiniranom napadu iranskim dronovima tipa Shahed-136 pogođeni su luksuzni hoteli u Bahreinu i Kuvajtu za koje se vjeruje da u njima često boravi američko vojno osoblje.

Prema dostupnim informacijama, u glavnom gradu Bahreina, Manami, dron je pogodio gornje spratove hotelskog kompleksa u kojem se nalaze hoteli Hyatt i Crowne Plaza. Prema izvještajima s terena, u napadu su ranjena dva zaposlenika Pentagona, dok je na objektu izbio požar koji je prouzrokovao ozbiljna oštećenja zgrade.