Pogođen hotel u Bejrutu koji su koristile i raseljene osobe: Četvero poginulih

Najmanje četiri osobe su poginule, a deset je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu koji je rano u nedjelju pogodio zgradu hotela Ramada u centru Bejruta, saopćilo je libansko ministarstvo zdravstva.

Izraelska vojska navodi da su meta napada bili komandanti elitnih snaga Quds Iranske Revolucionarne garde (IRCG) koji, prema njihovim tvrdnjama, djeluju u libanonskoj prijestolnici, iako identitet navodnih meta nije objavljen.

– Komandanti Libanonskog korpusa snaga Quds djelovali su kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Izraela i njegovih civila, istovremeno radeći za IRGC u Iranu – navodi se u saopćenju izraelske vojske.