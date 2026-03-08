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LIBAN

Pogođen hotel u Bejrutu koji su koristile i raseljene osobe: Četvero poginulih

Napad je izveden u području Raouche i predstavlja prvi izraelski zračni udar u samom centru Bejruta

Gori hotel. Screenshot

S. S.

8.3.2026

Najmanje četiri osobe su poginule, a deset je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu koji je rano u nedjelju pogodio zgradu hotela Ramada u centru Bejruta, saopćilo je libansko ministarstvo zdravstva.

Izraelska vojska navodi da su meta napada bili komandanti elitnih snaga Quds Iranske Revolucionarne garde (IRCG) koji, prema njihovim tvrdnjama, djeluju u libanonskoj prijestolnici, iako identitet navodnih meta nije objavljen.

– Komandanti Libanonskog korpusa snaga Quds djelovali su kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Izraela i njegovih civila, istovremeno radeći za IRGC u Iranu – navodi se u saopćenju izraelske vojske.

Napad je izveden u području Raouche i predstavlja prvi izraelski zračni udar u samom centru Bejruta. Prema libanskim medijima, čak ni tokom rata 2024. godine centar grada nije bio pogođen, najbliže je bila oblast Basta.

Hotel Ramada, u kojem je pogođena zgrada, koristio se i kao privremeni smještaj za raseljene osobe koje su pobjegle iz južnog Libana i južnih predgrađa Bejruta nakon pojačanih borbi. Nakon udara, neki stanari su napustili zgradu strahujući od novih napada.

Napad se dogodio u trenutku naglog širenja regionalnog sukoba. Izrael je prošle sedmice saopćio da je u Teheranu ubijen komandant iranskih snaga Quds u Libanu, Daoud Ali Zadeh.

# LIBAN
# BEJRUT
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