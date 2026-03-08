Pogođen hotel u Bejrutu koji su koristile i raseljene osobe: Četvero poginulih

Najmanje četiri osobe su poginule, a deset je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu koji je rano u nedjelju pogodio zgradu hotela Ramada u centru Bejruta, saopćilo je libansko ministarstvo zdravstva.
Izraelska vojska navodi da su meta napada bili komandanti elitnih snaga Quds Iranske Revolucionarne garde (IRCG) koji, prema njihovim tvrdnjama, djeluju u libanonskoj prijestolnici, iako identitet navodnih meta nije objavljen.
– Komandanti Libanonskog korpusa snaga Quds djelovali su kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Izraela i njegovih civila, istovremeno radeći za IRGC u Iranu – navodi se u saopćenju izraelske vojske.
Napad je izveden u području Raouche i predstavlja prvi izraelski zračni udar u samom centru Bejruta. Prema libanskim medijima, čak ni tokom rata 2024. godine centar grada nije bio pogođen, najbliže je bila oblast Basta.
Hotel Ramada, u kojem je pogođena zgrada, koristio se i kao privremeni smještaj za raseljene osobe koje su pobjegle iz južnog Libana i južnih predgrađa Bejruta nakon pojačanih borbi. Nakon udara, neki stanari su napustili zgradu strahujući od novih napada.
Napad se dogodio u trenutku naglog širenja regionalnog sukoba. Izrael je prošle sedmice saopćio da je u Teheranu ubijen komandant iranskih snaga Quds u Libanu, Daoud Ali Zadeh.