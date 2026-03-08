Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZ NJUJORKA

Sedma američka žrtva od početka sukoba: U Kuvajtu stradao Sorfli Davius

Tijela šest američkih vojnika koji su poginuli u tim napadima prebačena su u SAD, gdje su ih dočekali predsjednik Donald Tramp, ministar odbrane Pit Hegset i drugi američki zvaničnici

Sofrli Davius. NYPD

S. S.

8.3.2026

Policijska uprava Njujorka saopštila je da je Sorfli Davius, službenik koji je bio dio Nacionalne garde, preminuo u Kuvajtu dok je služio kao podrška američkoj vojsci u operacijama na Bliskom istoku, uključujući napade na Iran.

Davius je preminuo zbog, kako je navedeno, „medicinske epizode“, a dodatni detalji nisu saopćeni.

– Tužni smo zbog gubitka našeg kolege Sorflija Daviusa, koji je u Kuvajtu bio angažovan u okviru operacije "Epski bijes". Bio je član 42. pješadijske divizije Nacionalne garde i dostigao čin majora. Bio je policajac u Njujorku od 2014. godine – naveli su iz policijske uprave.

Ovo je sedma potvrđena smrt američkog vojnika od početka američko-izraelskih napada na Iran. Prvih šest smrtnih slučajeva nastalo je kao posljedica iranskog raketiranja američkih baza u Kuvajtu, što je bio vojni odgovor Irana na napade.

Tijela šest američkih vojnika koji su poginuli u tim napadima prebačena su u SAD, gdje su ih dočekali predsjednik Donald Tramp, ministar odbrane Pit Hegset i drugi američki zvaničnici.

# KUVAJT
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.