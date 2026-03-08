Sedma američka žrtva od početka sukoba: U Kuvajtu stradao Sorfli Davius

Policijska uprava Njujorka saopštila je da je Sorfli Davius, službenik koji je bio dio Nacionalne garde, preminuo u Kuvajtu dok je služio kao podrška američkoj vojsci u operacijama na Bliskom istoku, uključujući napade na Iran.

Davius je preminuo zbog, kako je navedeno, „medicinske epizode“, a dodatni detalji nisu saopćeni.

– Tužni smo zbog gubitka našeg kolege Sorflija Daviusa, koji je u Kuvajtu bio angažovan u okviru operacije "Epski bijes". Bio je član 42. pješadijske divizije Nacionalne garde i dostigao čin majora. Bio je policajac u Njujorku od 2014. godine – naveli su iz policijske uprave.