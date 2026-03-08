Grupa eksperata uskoro bira novog ajatolaha: Glavni kriterij im je da ga Amerika mrzi

Vjersko tijelo koje će izabrati nasljednika ubijenog ajatolaha Alija Hamneija je postiglo konsenzus, rekao je član Grupe eksperata ajatolah Mohamadmehdi Mirbakeri.

Iranska agencija Mehr je navela da u cijelom procesu treba riješiti "još neke prepreke".

Iranski mediji navode da postoji dilema oko toga da li će se konačna odluka donijeti na sastanku uživo ili se može objaviti i bez toga.

Još jedan član ove grupe ajatolah Mohsen Hajdari Alekasir rekao je da je u trenutnim okolnostima nemoguće održati sastanak uživo.

Kazao je da su već donijeli odluku, a na osnovu savjeta ubijenog ajatolaha da najviši lider treba "da ga neprijatelj mrzi, a ne hvali".

- Čak je i Veliki Sotona (op.a. SAD) spomenuo njegovo ime - naveo je Hajdari Alekasir.

Inače, predsjednik SAD Donald Tramp je prije nekoliko dana kazao da je za njeg neprihvatljiv izbor Hameneijovog sina Modžtabe.