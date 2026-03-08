Karlson otkrio da je razgovarao s Trampom: Molio sam ga da ne napada Iran, pokazuju mu lažne ankete, samo gleda Fox

Američki konzervativni novinar Taker Karlson otkrio je u svojoj emisiji da je tri puta putovao u Vašington kako bi pokušao uvjeriti predsjednika Donalda Trampa da ne pokreće napad na Iran, ali da u tome nije uspio.

Carlson je rekao da je u nekoliko navrata predlagao Trumpu da, umjesto nastavka sukoba, proglasi pobjedu i povuče se, jer je u pitanju ubistvo 86-godišnjeg ajatolaha.

- Letio sam u Vašington tri puta u posljednjih mjesec dana kako bih pokušao uvjeriti Trumpa da to ne uradi. Nije uspjelo. Dešava se. Gledam sve ovo i mislim: Ovo se neće popraviti. Onda pomislim da ponovo odletim tamo i zamolim ga da jednostavno proglasi pobjedu i vrati se kući. Kao, ubili ste jednog 86-godišnjeg klerika, hajde da to proglasimo pobjedom i onda se povučemo - kazao je.

Novinar je naveo da je, kada je odlučio da lično razgovara s Trampom, dobio upozorenje da je predsjedniku pokazano da ankete navodno podržavaju rat u omjeru 90 prema 10.

- Pa sam tamo nazvao, znate, nekoga ko ga poznaje i rekao: svejedno ću doletjeti i reći mu ovo jer mislim da je to toliko važno. A ta osoba mi kaže: nemoj ni dolaziti, jer mu pokazuju ankete prema kojima je ovaj rat za njega pobjeda u omjeru 90 prema 10. Rekao sam da ne znam odakle dolaze te ankete. Mislim, valjda možete napraviti bilo kakvu anketu kakvu hoćete. On gleda Fox News koji mu govori isto to, i dobija lažne ankete - kazao je.