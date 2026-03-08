Iran prijeti šestomjesečnim ratom SAD i Izraelu: Aktiviraju rakete nove generacije

Iranska Revolucionarna garda je saopštila da bi njihove snage mogle voditi intenzivan rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u trajanju od šest mjeseci, ukoliko sukob nastavi trenutnim tempom.

Sukob je ušao u svoju drugu sedmicu, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) najavio je da će nastavak vojne kampanje protiv Irana biti proveden “punom snagom”, uz plan da se ukloni rukovodstvo države. Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon što je u zajedničkim američko‑izraelskim napadima prošle sedmice ubijen vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hameneji (Hamenei), što je dovelo do regionalne eskalacije sukoba.

Iranski šef sigurnosti: Mislili su da će biti kao u Venecueli

Uprkos prijetnjama, Revolucionarna garda je poručila da bi snage Islamske Republike mogle nastaviti voditi “intenzivan rat” šest mjeseci po trenutnom tempu borbi. Glasnogovornik Garde, Ali Mohamad Naini, izjavio je da je Iran do sada koristio rakete “prve i druge generacije”, ali da će u narednim danima koristiti napredne i rjeđe korištene rakete dugog dometa kao dio svojih vojnih planova.

Da se sukob širi i da Iran ima sposobnost nanošenja štete i uzrokovanja žrtava, pokazuje i činjenica da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prisustvovao dočeku posmrtnih ostataka šest američkih vojnika koji su poginuli u napadu dronom na američku bazu u Kuvajtu prošle sedmice.

Iranski šef sigurnosti Ali Larijani optužio je Trampovu administraciju da pokušava ponoviti scenario sličan onom u Venecueli, gdje je svrgnut predsjednik Nikolas (Nicolas) Maduro.

- Njihova procjena bila je da će sve biti brzo riješeno, kao u Venecueli – udariće, preuzeti kontrolu i mislit će da je posao završen. Međutim, sada su se našli u zamci - rekao je Larijani u unaprijed snimljenom intervjuu emitovanom na državnoj televiziji.

Raste šteta na iranskoj infrastrukturi

Pored toga, iranski tvrdolinijaški šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei (Golamhosein Mohseni Edžei) upozorio je susjedne zemlje na Bliskom istoku, koje su "otvoreno ili prikriveno na raspolaganju neprijatelju", da će se žestoki napadi na ciljeve nastaviti.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian također je naglasio da će Teheran biti prisiljen odgovoriti ukoliko neka susjedna država bude korištena kao polazište za napad ili pokušaj invazije.

U samom Iranu, šteta na infrastrukturi i stambenim područjima sve više raste, a stanovnici izvještavaju o sve većoj tjeskobi i pojačanom prisustvu sigurnosnih snaga. Netanjahu je izjavio da je Izrael postigao gotovo potpunu kontrolu nad nebom iznad iranskog glavnog grada.

Analitičari upozoravaju da još uvijek ne postoji jasan put za okončanje sukoba, koji bi, prema procjenama američkih i izraelskih zvaničnika, mogao trajati mjesec dana ili duže. Tramp je predložio da bi se iranska ekonomija mogla obnoviti ukoliko pokojnog vrhovnog vođu zamijeni vođa koji bi bio “prihvatljiv” Vašingtonu (Washingtonu), ali je Teheran odbio takvu mogućnost.