Cure novi detalji o eksploziji kod Ambasade SAD u Oslu, poznato šta je oštećeno: "Probudilo nas je"

Norveška policija i dalje traga za jednom ili više osoba koje su noćas izvršile napad na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Oslu.

Eksplozija se dogodila oko 1 sat iza ponoći, na ulazu za stranke američke ambasade. Na ulazu je razbijeno staklo, a oštećene su i lampe.

Stanovnici okolnih područja probudila je snažna detonacija.

- Bilo je zaista jako. Vidjeli smo gust dim koji se dizao iz ambasade - rekao je jedan stanovnik.

Drugi je opisao kako je kroz prozor vidio veliki broj policijskih automobila, a potom su stigli i policijski psi, dok je broj pripadnika snaga sigurnosti samo rastao.

Policija je na lice mjesta stigla u rekordnom roku. Portparol je naveo da za sada nema promjene nivoa prijetnje, ali je podsjetio da u Norveškoj već postoji umjeren nivo terorističke prijetnje.

U toku je istraga, ali policija nije objavila detalje. Prethodno su mediji izvijestili da su u potragu za počiniocima uključeni i dronovi, kao i helikopteri.