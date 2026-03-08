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SNAŽNA DETONACIJA

Cure novi detalji o eksploziji kod Ambasade SAD u Oslu, poznato šta je oštećeno: "Probudilo nas je"

Eksplozija se dogodila oko 1 sat iza ponoći, na ulazu za stranke američke ambasade

Ambasade SAD u Oslu. Screenshot X

Z. V.

8.3.2026

Norveška policija i dalje traga za jednom ili više osoba koje su noćas izvršile napad na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Oslu.

Eksplozija se dogodila oko 1 sat iza ponoći, na ulazu za stranke američke ambasade. Na ulazu je razbijeno staklo, a oštećene su i lampe.

Stanovnici okolnih područja probudila je snažna detonacija. 

- Bilo je zaista jako. Vidjeli smo gust dim koji se dizao iz ambasade - rekao je jedan stanovnik. 

Drugi je opisao kako je kroz prozor vidio veliki broj policijskih automobila, a potom su stigli i policijski psi, dok je broj pripadnika snaga sigurnosti samo rastao.

Policija je na lice mjesta stigla u rekordnom roku. Portparol je naveo da za sada nema promjene nivoa prijetnje, ali je podsjetio da u Norveškoj već postoji umjeren nivo terorističke prijetnje.

U toku je istraga, ali policija nije objavila detalje. Prethodno su mediji izvijestili da su u potragu za počiniocima uključeni i dronovi, kao i helikopteri.

Ministar vanjskih poslova Norveške, Espen Bart Eide, rekao je da je bio u kontaktu sa američkom ambasadom i naglasio.

- Sigurnost diplomatskih misija nam je veoma važna, a slučaj sada istražuju policija i Norveška policijska služba (PST) - naglasio je Eide.

Građani koji imaju informacije o incidentu pozvani su da se jave policiji.

# EKSPLOZIJA
# AMERIČKA AMBASADA
# OSLO
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